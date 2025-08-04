BitMine rezervleriyle kurumsal Ethereum lideri oldu - Son Dakika
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BitMine rezervleriyle kurumsal Ethereum lideri oldu

BitMine rezervleriyle kurumsal Ethereum lideri oldu
04.08.2025 19:24
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BitMine, Ethereum rezervlerini 2,9 milyar dolar değerinde 833 bin ETH'ye çıkararak dünyanın en büyük halka açık Ethereum sahibi ünvanını aldı. Tom Lee destekli şirket, sadece 35 günde 250 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkarak kurumsal kripto para dünyasında çığır açtı. ARK Invest'in 52,3 milyon dolarlık yatırımı güveni pekiştirdi.

Kurumsal Ethereum biriktirme yarışında yeni bir dönem başladı. BitMine'ın agresif büyüme stratejisi, kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların artan ilgisini gözler önüne seriyor. Şirketin "yüzde 5'in hedefi" hedefi kapsamında Ethereum arzının yüzde 5'ini edinme planı, piyasada büyük yankı uyandırırken sektördeki rekabeti de kızıştırıyor.

BitMine 35 Günde 3 Milyar Dolarlık Ethereum Biriktirdi

BitMine Immersion Technologies'in son açıklaması, şirketin Ethereum portföyleri 625 bin token seviyesinden 833 bin token'a yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu artış, yaklaşık 208 bin ETH'lik büyük bir alım işlemini temsil ediyor ve güncel piyasa değeriyle 739 milyon dolarlık bir yatırım anlamına geliyor.

Şirketin kurumsal yatırımcı listesi güçlü isimlerle dolup taşıyor. Miller Value Partners kurucusu Bill Miller, Peter Thiel destekli Founder's Fund ve Cathie Wood'un ARK Invest'i en büyük yatırımcılar arasında yer alıyor. ARK Invest'in 29 Temmuz'dan bu yana 52,3 milyon dolarlık BMNR hissesi alması, stratejiye olan güveni pekiştiriyor.

Tom Lee'nin 'yüzde 5'in vizyonu' olarak adlandırdığı plan, Ethereum'un toplam arzının yüzde 5'ini güvence altına almayı hedefliyor. Bu iddialı hedef, şirketin mevcut 833 bin ETH pozisyonunun ötesinde önemli ölçüde daha fazla token biriktirmesini gerektiriyor.

BitMine'ın hızlı büyümesi, halka açık şirket ETH hazinelerinin toplam değerini 10 milyar doları aşmasına yardımcı oluyor. Şirketin pozisyonu, SharpLink Gaming'in 480 bin ETH'si ve The Ether Machine'in 345 bin ETH'sini önemli ölçüde geçerek sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

Miller'ın açıklamasına göre BitMine, ETH bilançosunu stake etmeyi planlayarak getiri elde etmeyi ve hissedarlar için ekstra değer yaratmayı hedefliyor. Bu strateji, sadece Ethereum biriktirmekle kalmayıp aktif gelir elde etme yaklaşımını ortaya koyuyor.

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Son Dakika Kripto Para BitMine rezervleriyle kurumsal Ethereum lideri oldu - Son Dakika

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