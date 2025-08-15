Bitpanda Birleşik Krallık pazarına girdi - Son Dakika
Kripto Para

Bitpanda Birleşik Krallık pazarına girdi

Bitpanda Birleşik Krallık pazarına girdi
15.08.2025 19:01
Avusturyalı kripto para platformu Bitpanda, Birleşik Krallık'ta faaliyete başlayarak 600'den fazla kripto varlığı İngiliz yatırımcılara sundu. Şirket Arsenal ile ortaklık kurarak iki yıl içinde ülkeyi en büyük üç pazarından biri yapmayı hedefliyor. Borsa aynı zamanda bankalar için özel marka çözümleri geliştirerek ticari müşteri pazarında da genişlemeyi hedefliyor

Bitpanda'nın Birleşik Krallık hamlesi, şirketin uluslararası genişleme stratejisinde kritik bir dönüm noktası temsil ediyor. Platform, halihazırda Binance UK, Coinbase ve Kraken gibi güçlü rakiplerin kontrolünde olan İngiliz pazarında agresif bir büyüme planıyla karşılarına çıkıyor.

Bitpanda İngiltere'de Güçlü Rakiplere Meydan Okuyor

Şirketin Ortak CEO'su Lukas Enzersdorfer-Konrad, doğrudan perakende varlığını hızla büyütmeyi planladıklarını belirtti. Şirket aynı zamanda İngiliz finansal kurumlarıyla iş birliği yaparak başlatmayı hedefliyor.

Lansmanın bir parçası olarak Bitpanda, Arsenal ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu ortaklık, takımlar, stadyum ve dijital kanallar genelinde markalama ile birlikte Arsenal'in 100 milyondan fazla küresel taraftarını kripto para varlıkları konusunda eğitmeyi amaçlıyor.

İngiltere'ye girmeden önce Bitpanda, Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da çoklu düzenleyici lisanslar altında faaliyet gösteriyordu. Platform şubat ayında İngiliz Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) onayı aldı ve lansman öncesinde ürününü yerelleştirmek için aylar harcadı.

Düzenleyici gecikme ülkeye yatırım yapmaktan alıkoymadı. Bütün bir lisanslama rejimi olmadan, Coinbase, Kraken ve eToro gibi küresel devler mevcut kara para aklamayı önleme kayıtları altında İngiltere varlıklarını sağlamlaştırdı.

Kripto Para, Son Dakika

