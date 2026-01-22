Bitpanda, hisse senedi ve ETF işlem hizmetini başlatıyor

Viyana merkezli Bitpanda, kripto para ticaretinin ötesine geçerek geleneksel finans ürünlerini de sunmaya hazırlanıyor. Platform yaptığı açıklamada, yaklaşık 8.000 hisse senedi ve 2.500 ETF'yi kullanıcılarına sunacağını duyurdu. 2014 yılında kurulan şirket, Avrupa Ekonomik Alanı ve İngiltere genelinde faaliyet gösterebilmesini sağlayan lisanslara sahip ve 7 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor. Bitpanda halihazırda 650'den fazla kripto varlık, 9 endeks ve 4 değerli metal sunuyor.

TEK UYGULAMADA TÜM VARLIK SINIFLARI

Bitpanda, lansmanı "Avrupa'nın en büyük kripto, hisse ve ETF teklifinin ilk kez tek bir uygulamada bir araya geldiği an" olarak tanımlıyor. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Eric Demuth, "On bir yıl önce kripto parayı herkes için basit ve güvenli hale getirdik. Şimdi Bitpanda için ve finansal piyasalar için bir sonraki evrim geliyor. İlk kez tüm piyasaları ve varlık sınıflarını tek bir uygulamada bir araya getiriyoruz." dedi.

Açıklamaya göre kullanıcılar hem tam hisse hem de kesirli hisse alım satımı yapabilecek. Avusturya ve Almanya'daki kullanıcılar için otomatik vergi kesintisi ilk günden itibaren uygulanacak. Platform, hisse ve ETF başına 1 euro sabit işlem ücreti alacak ve saklama ücreti ya da sipariş akışı ödemesi talep etmeyecek. Para yatırma ve çekme işlemleri ücretsiz olacak ve kullanıcılar tüm varlık sınıflarında limit emri gibi farklı emir türlerine erişebilecek.

HALKA ARZ PLANLARI HIZLANIYOR

Ürün genişlemesi, şirketin potansiyel halka arzı öncesinde gerçekleşiyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Bitpanda, 2026'nın ilk yarısında Frankfurt borsasında halka arz hazırlığı yapıyor. Şirket, 4 milyar euro (4,7 milyar dolar) ile 5 milyar euro (5,9 milyar dolar) arasında bir değerleme hedefliyor. Halka arzın düzenlenmesi için Goldman Sachs, Citigroup ve Deutsche Bank ile anlaşıldığı belirtiliyor.