Kripto Para

BitRiver'ın ana şirketine iflas takibi başlatıldı

BitRiver\'ın ana şirketine iflas takibi başlatıldı
02.02.2026 16:21
Rusya'nın en büyük Bitcoin madencilik operatörü BitRiver'ın ana şirketi iflas gözlemine alındı. Şirketin CEO'su Igor Runets ise vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ev hapsine çarptırıldı.

Sverdlovsk Bölge Tahkim Mahkemesi, 27 Ocak tarihli kararıyla BitRiver Management Company'nin yüzde 98 hissesine sahip Fox Group of Companies LLC hakkında resmi iflas takibi başlattı. Kommersant'ın Pazartesi günü aktardığı bilgilere göre iflas başvurusu enerji devi En+ grubunun bir yan kuruluşu olan Infrastructure of Siberia tarafından yapıldı.

Başvurunun gerekçesi, yerine getirilmeyen bir ekipman tedarik sözleşmesi. Infrastructure of Siberia, sözleşme kapsamında 700 milyon rublenin (9,2 milyon dolar) üzerinde avans ödemesi yapmıştı. Ekipmanın teslim edilmemesinin ardından sözleşme feshedildi ve dava açıldı. Irkutsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Nisan 2025'te En+ yan kuruluşu lehine karar verdi. Ancak icra işlemlerinde alacağı karşılayacak yeterli varlık bulunamadı ve iflas başvurusu yapıldı.

ŞİRKET HESAPLARI DONDURULDU

Anlaşmazlığın bir parçası olarak BitRiver'ın şirket hesapları donduruldu. Avukatlar, Mayıs 2025'te Kommersant'a yaptıkları açıklamada bu adımın şirketi felç edebileceğini belirtmişti.

En+ ile yaşanan temerrüdün ötesinde, BitRiver büyüyen elektrik borçları ve üst düzey yönetici kayıplarıyla karakterize edilen geniş çaplı bir mali daralmayla karşı karşıya. Şirket, büyük Rus enerji tedarikçilerinden gelen ödenmemiş elektrik faturaları nedeniyle çeşitli davalarla uğraşıyor. Rapora göre mahkemeler, En+ Sbyt'tan 133 milyon ruble ve Irkutsk Elektrik Şebeke Şirketi'nden 640 milyon rublelik talepleri değerlendiriyor. Norilsk Nickel'in bir yan kuruluşu olan NTEK, 168,7 milyon rublelik birikmiş elektrik borcu için zaten mahkeme kararı aldı. Bölgesel Rosseti kuruluşları da alacak tahsili davaları açtı. Enerjiyle ilgili talepler toplamda 940 milyon rublenin (12,2 milyon dolar) üzerine çıkıyor.

YÖNETİM KADROSUNUN YÜZDE 80'İ AYRILDI

Mali sıkıntıların ardından operasyonel çöküş geldi. 2025 yılının başlarında işten çıkarmalar başladı ve maaş ödemeleri gecikti. Kommersant kaynaklarına göre 2025 sonuna kadar BitRiver'ın üst düzey yönetim kadrosunun yaklaşık yüzde 80'i ayrıldı, ofisler kapatıldı ve ekipmanlar kaldırıldı.

Çözülme sürecinde, BitRiver'ın mülkiyetinin değiştirilmesi ve kalan varlıkların devri konusunda müzakereler yürütülüyor. Bu gelişmeler yaşanırken kurucu ve CEO Igor Runets ayrı bir hukuki sorunla karşı karşıya. Kolluk kuvvetlerinin bir temsilcisi Pazartesi günü TASS'a yaptığı açıklamada, Runets'in Rusya ceza kanununun 199.2 maddesi kapsamında vergi kaçakçılığı suçlamasıyla itham edildiğini bildirdi. Moskova Zamoskvoretsky Bölge Mahkemesi, 31 Ocak tarihli kararıyla Runets'i ev hapsine aldı. Suçlamaların detayları açıklanmadı.

70'ten fazla tüzel kişilikten oluşan bir grup olan BitRiver, toplam kapasitesi 533 MW'ı aşan 15 veri merkezi işletiyordu. HSE Elektrik Araştırmaları Merkezi verilerine göre şirketin Rusya madencilik pazarındaki payı yüzde 50'yi geçiyordu. Kommersant'ın aktardığı kamuya açık verilere göre şirketin 2024 geliri 10 milyar rubleyi (131,6 milyon dolar) aşmıştı.

