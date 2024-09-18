Bitstamp Asya Pasifik genişleme hamlesini duyurdu

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Kripto para piyasası liderlerinden Bitstamp, Robinhood ile büyük bir satın alma anlaşmasının ardından, Asya Pasifik bölgesindeki genişleme stratejisini hızlandırıyor. Şirket, Avustralya'da kurumsal işlerini genişletmeyi hedeflerken, bu bölgeyi 2024 yılı için ana odak noktası olarak belirlediğini duyurdu. Bu adım, küresel pazarda Bitstamp'ın konumunu daha da güçlendirecek.

Bitstamp Avustralya'da Küresel Borsa Avantajıyla Öne Çıkmayı Hedefliyor

Lider kripto para borsaları arasında yer alan Bitstamp, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirme hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, özellikle Avustralya pazarında kurumsal müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor.

Singapur'da düzenlenen Token2049 etkinliğinde konuşan Bitstamp yetkilileri, şirketin gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, borsanın yakın zamanda Robinhood tarafından 200 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alınma sürecinin ardından geldi.

Bitstamp'ın Küresel Ticaret Direktörü Bobby Zagotta, konu hakkında yaptığı açıklamada Asya pazarının potansiyeline dikkat çekti. Zagotta, "Hong Kong ve Singapur bizim için kilit öneme sahip. Bunun yanı sıra, Avustralya'da da etkinliğimizi artırmak için somut adımlar atıyoruz. 2024'te bu bölgeye özel bir odaklanma stratejimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Avustralya kripto piyasasını değerlendiren Zagotta, mevcut borsaların çoğunlukla yerli firmalara hizmet sunduğunu belirtti. Zagotta "Küresel bir kripto para borsası olarak, rakiplerimizden farklı avantajlar sunuyoruz. Pazarda Binance ve Kraken gibi büyük oyuncular var ancak onların hizmetleri belirli sınırlar içinde kalıyor." dedi.

Aynı zamanda Bitstamp US'nin CEO'su olan Zagotta, şirketin gelir dağılımı hakkında da bilgi verdi. Buna göre, Asya bölgesi global şirket gelirlerin yüzde 20'sini oluştururken, Avrupa yüzde 65'lik pay ile başı çekiyor.

Robinhood'un Bitstamp'ı satın alma girişimiyle ilgili de konuşan Zagotta, 200 milyon dolarlık anlaşmanın 2025 başlarında tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Zagotta açıklamasını "Gerekli düzenleyici onaylar alındıktan sonra yönetim değişikliği hemen gerçekleşecek. Sürecin planlandığı gibi ilerlediğini düşünüyoruz." ifadeleriyle sonlandırdı.