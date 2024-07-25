Bitstamp Mt Gox ödemelerine başlıyor - Son Dakika
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Bitstamp Mt Gox ödemelerine başlıyor

Bitstamp Mt Gox ödemelerine başlıyor

Kripto para borsası Bitstamp, Mt. Gox'un iflasının ardından eski kullanıcılarına ödeme yapmaya başladığını duyurdu. İade süreci bugün itibarıyla Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum şeklinde gerçekleşecek. 2014 yılında siber saldırı sonucu iflas eden Mt. Gox'un yaklaşık 20 bin eski kullanıcısı, toplam değeri 9 milyar doları bulan kripto para varlıklarına yeniden kavuşma şansı yakalayacak.

25.07.2024 09:11
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Bitstamp, Mt. Gox'un iflasından yıllar sonra eski kullanıcılarına ödeme yapmaya başlıyor. Bugün itibarıyla başlayacak olan iade süreci, Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum şeklinde gerçekleşecek.

Bitstamp Üzerinden Gerçekleşecek Mt. Gox İade Süreci Detaylandı

Kripto para borsası Bitstamp, Mt. Gox'un eski kullanıcılarına ait kripto para varlıklarının iade sürecini başlattığını duyurdu. Borsa yetkilileri, Mt. Gox temsilcilerinden Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum aldıklarını ve bu varlıkların bugün itibarıyla Bitstamp müşterilerine dağıtılmaya başlanacağını bildirdi.

2014 yılında gerçekleşen siber saldırı sonucu iflas eden Mt. Gox'un yaklaşık 20 bin eski kullanıcısı, toplam değeri 9 milyar doları bulan kripto para varlıklarına yeniden kavuşma şansı yakalayacak. Bitstamp, dağıtım işlemlerinin bugün başlayacağını duyururken, bazı kullanıcılar için bu sürecin bir haftaya kadar uzayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, Birleşik Krallık'taki müşterilerin ilk dağıtım dalgasına dahil edilmeyeceği ancak önümüzdeki aylarda fonlarına erişebilecekleri belirtildi.

Mt. Gox bu hafta içerisinde Bitstamp'a Bitcoin transfer etmeye başlamıştı. İlk olarak 3QVD5 kodlu adrese 147 milyon dolar değerinde 2.237 BTC, ardından Bitstamp'a ait olduğu iddia edilen 3CgKH adresine 25 milyon dolar tutarında 382 BTC aktarıldı. Bununla birlikte, Mt. Gox'a ait bir kripto cüzdanından kimliği belirsiz bir adrese 2,13 milyar dolar değerinde 32.371 Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu işlem, Kraken'in alacaklılara yaptığı ödemelerin hemen ardından kayıtlara geçti.

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Son Dakika Kripto Para Bitstamp Mt Gox ödemelerine başlıyor - Son Dakika

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