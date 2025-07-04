Bitstamp operasyonlarını genişletmeye devam ediyor

Kripto para borsası Bitstamp, Singapur Para Otoritesinden (MAS) ülkede hizmet sunabilmek için gerekli olan ana ödeme kurumu lisansını aldığını duyurdu. Bu gelişme, borsanın Asya Pasifik bölgesindeki genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Singapur Bitstamp'a Faaliyet Onayı Verdi

Singapur Para Otoritesi tarafından verilen ana ödeme kurumu lisansını alan Bitstamp, ülkede resmi olarak faaliyet gösterme yetkisine kavuştu. Kripto para borsasının bu başarısı, Asya Pasifik bölgesindeki büyüme planlarının önemli bir aşaması olarak öne çıkıyor.

Bu lisans, Singapur'un kripto para sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin ardından geldi. Haziran ayında açıklanan yeni kurallara göre yurt dışı müşterilere hizmet veren tüm kripto para platformlarının lisans alması zorunlu hale getirilmişti. Düzenleyici otorite, bu kurala uymayanların sınır dışı edilme, hapis cezası ve para cezası gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını duyurmuştu. Kara para aklama risklerini önleme ve denetim süreçlerini güçlendirme amacıyla getirilen bu düzenlemeler, lisans alma sürecinin oldukça zorlu ve titiz olacağının altını çizmişti. Lisanssız çalışan şirketlere tanınan sürenin yaklaşması, sektörde endişe yaratmıştı.

Hong Kong ile Asya Pasifik bölgesinin önde gelen dijital varlık merkezlerinden biri haline gelen Singapur, yenilikçi düzenleme yaklaşımı ve güçlü tüketici koruma politikalarıyla dikkat çekiyor. Bu politikalar sayesinde 2024 yılında kripto sektöründen çok sayıda şirketi kendine çeken ülkede, onaylanan kripto işletme başvuru sayısı bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi.

Ülkede faaliyet gösteren uluslararası kripto ve Web3 şirketlerinin sayısındaki artış ve dijital varlıklara yönelik yüksek farkındalığa rağmen yerel halkın kripto para benimseme oranları beklentilerin altında kalıyor. Yakın dönemde açıklanan bir araştırmaya göre Singapur vatandaşlarının yüzde doksan dördü en az bir dijital varlık hakkında bilgi sahibiyken sadece yüzde yirmi dokuzu kripto para yatırımı deneyimi olduğunu gözler önüne serdi. Kripto para yatırımcıları arasında en popüler varlık ise yüzde altmış sekizlik oranla Bitcoin olarak öne çıkıyor.