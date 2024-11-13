Varlık koruma sektörü Bitcoin için yeni fırsatlar sunuyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan, 20 trilyon dolarlık bu pazarda Bitcoin'in altınla eşit paya ulaşmasının, kripto paranın olgunlaşma sürecinde kritik bir eşik olacağını savunuyor.
Bitcoin piyasası önemli bir dönüm noktasına hareket ediyor. Lider kripto para birimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yüzde 20'lik bir yükselişle 90.000 dolar seviyesini test etti.
Para piyasaları içinde Bitcoin'in rolü giderek güçleniyor. Hougan, merkez bankalarının altın rezervlerinin yüzde 20'sine sahip olmasına karşın Bitcoin'deki paylarının yüzde 2'nin altında kalmasını, büyüme potansiyeli açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor.
Senatör Cynthia Lummis'in ABD için 80 milyar dolarlık ulusal Bitcoin rezervi önerisi, kurumsal adaptasyon sürecini hızlandırabilir. Bu gelişme, Bitcoin'in 500.000 dolar hedefine ulaşması için gereken zemini oluşturuyor.
Bitcoin ETF'lerinin başarısı ve kripto yanlısı politika yapıcıların artması, sektörün gelişimini pekiştiriyor. Hougan, Bitcoin'in altın kadar yaygın kabul göresi için şimdilik "erken aşamada" olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.
Son Dakika › Kripto Para › Bitwise analisti Bitcoin için yeni dönüm noktasını açıkladı - Son Dakika
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