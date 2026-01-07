Bitwise CIO\'su Hougan, kripto rallisinin sürdürülebilirliği için üç kritik engel belirledi

Hougan, müşterilerine gönderdiği notta Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kazandığını, Dogecoin gibi daha spekülatif varlıkların ise daha yüksek getiri sağladığını belirtti. Çarşamba günü yaşanan geri çekilme, rallinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

BİRİNCİ ENGEL: PİYASA DİSLOKASYONU RİSKİ AZALDI

Hougan'a göre ilk ve en acil engel zaten aşıldı. Yatırım direktörü, 10 Ekim'de yaşanan ve tek günde en az 20 milyar dolarlık kripto vadeli işlem pozisyonunun tasfiye edildiği büyük ölçekli bir piyasa çöküşünün tekrarlanmadığını vurguladı. Geçen yıl sonlarında büyük piyasa yapıcıların veya hedge fonların pozisyonlarını kapatmaya zorlanabileceğine dair endişeler fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştı ancak yıl sonuna kadar böyle bir gelişme yaşanmadı.

Hougan, notunda "Eğer böyle bir şey olacak olsaydı, muhtemelen şimdiye kadar olurdu. Herhangi bir garanti olmasa da operasyonlarını sonlandıran bir firma büyük olasılıkla bunu yıl sonuna kadar tamamlamaya çalışırdı. Bu yıla yükselişle başlamamızın nedenlerinden biri, yatırımcıların 10 Ekim'i geride bıraktığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ENGEL: CLARITY ACT VE YASAL DÜZENLEME SÜRECİ

İkinci kritik engel ise ABD'deki yasal düzenleme süreciyle ilgili. Hougan, kripto piyasa yapısı yasa tasarısı olarak bilinen Clarity Act'in Kongre'de ilerlediğini belirtti. Senato'da 15 Ocak'ta komisyon görüşmesi hedefleniyor ancak DeFi denetimi, stablecoin ödülleri ve siyasi çıkar çatışmaları gibi konularda görüş ayrılıkları sürüyor.

Senato'da Bankacılık Komitesi tasarının menkul kıymetler hukuku kısmıyla, Tarım Komitesi ise emtia hukuku kısmıyla ilgileniyor. Her iki komite de sonbaharda taslak metinler yayımladı. Tasarının ilerleyebilmesi için önce her iki komitenin oturumu düzenlemesi gerekiyor. Bu oturumlarda milletvekilleri değişiklik önerilerini oylayarak tasarıyı Senato genel kuruluna gönderip göndermeyeceğine karar veriyor.

Hougan, komisyon görüşmesinin tamamlanmasının onay yolunda önemli bir adım olacağını ve tasarının yasalaşması halinde kripto dostu düzenleyici ilkelerin gelecekteki siyasi değişimlere karşı korunarak sektör için güçlü bir büyüme temeli oluşturacağını vurguladı.

Bitwise yöneticisi, Beyaz Saray kripto sorumlusu David Sacks'ın geçen ay tasarının "şimdiye kadarki en yakın noktada" olduğunu söylediğini hatırlattı. Tahmin piyasası platformu Kalshi'de ise yasanın Mayıs'a kadar geçme olasılığı yüzde 46, yıl sonuna kadar geçme olasılığı ise yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

ÜÇÜNCÜ ENGEL: HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ BELİRSİZLİK

Son faktör ise genel hisse senedi piyasası. Hougan, kriptonun iyi performans göstermesi için güçlü bir hisse senedi piyasasına ihtiyaç duymadığını ancak sert bir hisse senedi satışının kısa vadede tüm riskli varlıkları aşağı çekebileceği uyarısında bulundu. Tahmin piyasaları şu anda 2026 resesyonu için görece düşük bir olasılık ve ABD hisse senetleri için güçlü getiri beklentisi öngörüyor ancak Hougan, önümüzdeki aylarda da bu alanın belirsizliğini korumaya devam edeceğini belirtti.