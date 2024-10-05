Bitwise kripto ETF'lerini Hazine Bonolarıyla güçlendiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitwise kripto ETF'lerini Hazine Bonolarıyla güçlendiriyor

Bitwise kripto ETF\'lerini Hazine Bonolarıyla güçlendiriyor

Varlık yönetim şirketi Bitwise, üç kripto vadeli işlem ETF'sini yeniden yapılandırarak Hazine bonoları ekliyor. Bu hamle, yatırımcılara daha düşük volatilite ve potansiyel olarak daha iyi risk-getiri dengesi sunmayı amaçlıyor. Değişiklikler, kripto ve geleneksel finans arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.

05.10.2024 12:43
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Kripto para piyasasının önde gelen oyuncularından Bitwise, yatırım stratejilerinde yeni bir sayfa açıyor. Firma, üç popüler kripto vadeli işlem ETF'sini yeniden tasarlayarak, piyasa yönüne göre kripto ve Hazine bonoları arasında geçiş yapan bir trend takip stratejisi uygulamaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kripto yatırımcılarına daha dengeli bir risk profili sunmayı hedefliyor.

Kripto ETF'leri Geleneksel Finansa Yakınlaşıyor

Bitwise Asset Management, kripto para piyasasında önemli bir adım attı. Firma, üç kripto vadeli işlem borsada işlem gören fonunu (ETF) yeniden yapılandırarak Hazine bonolarını dahil etme kararı aldı. Bu değişiklik, volatiliteyi azaltmayı ve potansiyel olarak daha iyi risk-ayarlı getiriler sunmayı amaçlıyor.

Bitwise, Bitcoin ve Ethereum ile ilgili yatırım fonları için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bazı değişiklikler yapılması talebiyle başvurdu. Bu başvuruya göre 'Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF' adlı fon, 'Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF' adıyla yeniden düzenlenecek. Ayrıca 'Bitwise Ethereum Strategy ETF' ve 'Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF' adlı fonlar da yeni bir yapıya geçecek. Firma, bu değişikliklerin 3 Aralık 2024 tarihinde tamamlanmasını bekliyor.

Bitwise bilgi sorumlusu Matt Hougan, yeni stratejinin önemini ifade etti. Hougan, "Yeni Trendwise stratejileri, piyasa yönüne bağlı olarak kripto ve Hazine bonoları maruziyeti arasında rotasyon yapan bir trend takip stratejisi aracılığıyla bu momentumdan yararlanıyor." dedi. Stratejinin amacının aşağı yönlü dalgalanmayı en aza indirmek ve potansiyel olarak riske göre ayarlanmış getirileri iyileştirmek olduğunu belirtti.

Bu hamle, Bitwise'ın kripto para piyasasındaki yenilikçi yaklaşımının bir örneği olarak değerlendiriliyor.Bitwise'ın bu yeni stratejisi, kripto para yatırımcıları için önemli fırsatlar sunabilir. Geleneksel finans araçları ile kripto varlıkların bir arada kullanılması, yatırımcılara daha geniş bir risk yönetimi yelpazesi sağlayabilir. Bu yaklaşım, kripto para piyasasının daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitwise kripto ETF'lerini Hazine Bonolarıyla güçlendiriyor - Son Dakika

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