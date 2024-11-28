Bitwise pek çok kripto para birimini tek ETF\'de birleştirmek için başvuru yaptı

Kripto Para

Dijital varlık yönetimi alanında öncü isimlerden Bitwise, kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlatmak üzere harekete geçti. Şirket, 10 Kripto Endeks Fonu'nu temel alan bir borsa yatırım fonu (ETF) için SEC'e başvurdu. Yeni ETF, yatırımcılara Bitcoin, Ether ve diğer popüler kriptolar arasında dolaylı yatırım fırsatı sunuyor.

Bitwise, Kripto ETF Piyasasını Genişletiyor

Kripto para dünyasının önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Bitwise, yeni bir adım atarak SEC'e çoklu kripto para birimi içeren ETF başvurusunda bulundu. Şirketin 2017'den bu yana yönettiği 10 Kripto Endeks Fonu'nu temel alan başvuru, kripto para piyasasının önde gelen varlıklarını tek bir üründe birleştirmeyi hedefliyor.

NYSE Arca'nın 15 Kasım'da ETP listeleme talebiyle başlayan süreç, Bitwise'ın kısa bir süre önce SEC'e sunduğu resmi başvuruyla devam etti. Planlanan ETF, yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere Solana, XRP, Avalanche, Chainlink, Cardano, Bitcoin Cash, Uniswap ve Polkadot gibi kripto para birimlerine dolaylı yatırım fırsatı sunacak.

Yönetimi altında 11 milyar dolarlık varlık bulunduran Bitwise, yeni ETF'nin saklama hizmetleri için güçlü ortaklıklar kurdu. Kripto varlıkların saklaması Coinbase Custody tarafından üstlenilirken, nakit varlıkların korunması görevi Bank of New York Mellon'a verildi.

Son dönemde aktif bir genişleme stratejisi izleyen şirket, Avrupa'daki XRP ETF'sini Bitwise Physical XRP ETP olarak yeniden yapılandırdı. Bununla yetinmeyen Bitwise, NYSE Arca nezdinde doğrudan Bitcoin ve Ether odaklı bir ETF başvurusu yaparken, Delaware'de spot Solana ETF'si için yasal zemin hazırladı.

SEC'in spot Bitcoin ve Ether ETF'lerine onay vermesiyle başlayan olumlu düzenleyici ortam, Donald Trump'ın başkanlığı kazanması ve Kongre'de kripto dostu temsilcilerin çoğalmasıyla daha da güçlendi. Sektör temsilcileri, bu gelişmelerin ABD'de kripto para düzenlemelerinin olumlu yönde ilerleyeceğine işaret ettiğini düşünüyor.