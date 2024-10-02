Bitwise, SEC'e XRP tabanlı ilk ETF için başvuru yaptı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitwise, SEC'e XRP tabanlı ilk ETF için başvuru yaptı

Bitwise, SEC\'e XRP tabanlı ilk ETF için başvuru yaptı

Bitwise, SEC'e XRP tabanlı ilk ETF için başvuruda bulundu. Bu gelişme, yatırımcıların Ripple'ın değerine doğrudan erişimini sağlayacak ve Blockchain teknolojisini finansal piyasalarda daha görünür kılacak. Bitwise'in bu hamlesi, kripto para piyasasında önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

02.10.2024 17:01
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Kripto para sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitwise, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Ripple (XRP) temelli ilk borsa yatırım fonu (ETF) için başvuruda bulundu. Bu fon, yatırımcılara XRP'nin değerine doğrudan erişim sağlayarak Blockchain teknolojisinin finans sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

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Bitwise, Ripple'ın yerel kripto para birimi olan XRP için bir ETF (Borsa Yatırım Fonu) çıkarmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Gün içinde sunulan S-1 formunda, kripto endeks fonu yöneticisi Bitwise, BNY'nin fon yöneticiliğini üstleneceğini, Coinbase Custody Trust Company LLC'nin ise saklama hizmetlerini sağlayacağını açıkladı.

Başvuru dosyasında, fonun temel hedefi net bir şekilde ortaya kondu. Buna göre, yatırımcılara XRP'nin değerini, işletme giderleri ve diğer yükümlülükler çıkarıldıktan sonra yansıtmak amaçlanıyor.

Bitwise, başvurusunda dikkat çekici bir iddiada bulundu. SEC'in önceki değerlendirmelerine karşı çıkan şirket, XRP'nin bir menkul kıymet olmadığını savundu. Başvuruda, "XRP, merkezi olmayan bir dijital varlıktır ve sahipliği dağıtık bir defterde kayıtlıdır. Bu nedenle XRP bir menkul kıymet değildir ve ABD federal menkul kıymetler yasalarının korumasından yararlanmaz." ifadeleri kullanıldı.

SEC'in daha önce hiçbir spot XRP ETF'sine onay vermediği biliniyor. Eğer bu başvuru kabul edilirse, bazı zorluklarla karşılaşılması muhtemel. Nitekim SEC, geçmişte Ripple'a karşı açtığı davada, şirketin kayıtsız bir menkul kıymet olarak XRP satışı yoluyla 1,3 milyar dolar topladığını iddia etmişti.

Bitwise, başvurusunda bu davaya da değindi ve olası bir senaryoya işaret etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "XRP'nin bir mahkeme veya başka bir düzenleyici kurum tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılması durumunda, fon 1940 Yatırım Şirketi Yasası kapsamında kayıtsız bir 'yatırım şirketi' sayılabilir ve bu da fonun tasfiyesini gerektirebilir." ifadelerine yer verildi.

Bu başvurunun öncesinde Bitwise, geçtiğimiz günlerde Delaware Dışişleri Bakanlığı Şirketler Bölümü'ne CSC Delaware Trust Company'yi kayıtlı temsilci olarak gösteren bir başvuru daha yapmıştı.

Kripto para piyasasında ETF'ler konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. SEC, bu yıl içinde BlackRock, Grayscale ve Fidelity gibi şirketlerin sunduğu birkaç spot Bitcoin ETF'sini onaylamış, ardından sekiz Ethereum ETF'sine de yeşil ışık yakmıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitwise, SEC'e XRP tabanlı ilk ETF için başvuru yaptı - Son Dakika

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