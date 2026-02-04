Bitwise, staking altyapı şirketi Chorus One'ı satın alıyor - Son Dakika
Kripto Para

Bitwise, staking altyapı şirketi Chorus One'ı satın alıyor

Bitwise, staking altyapı şirketi Chorus One\'ı satın alıyor
04.02.2026 20:28
Kripto varlık yöneticisi Bitwise Asset Management, kurumsal staking hizmetleri sağlayıcısı Chorus One'ı bünyesine katarak getiri odaklı ürün yelpazesini genişletiyor.

Bitwise, kripto para sektöründe önemli bir stratejik hamle gerçekleştirdi. Şirket, kurumsal yatırımcılara yönelik staking hizmetleri sunan Chorus One'ı satın aldığını duyurdu. Taraflar, anlaşmanın mali boyutunu açıklamadı. Bitwise CEO'su Hunter Horsley, "Spot kripto varlıkları tutan binlerce müşterimiz için staking, en cazip büyüme fırsatlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRDE KONSOLİDASYON DALGASI

Küresel ölçekte 15 milyar doların üzerinde müşteri varlığı yöneten Bitwise, son dönemde tek ürüne odaklı fon yapısından uzaklaşarak hizmet çeşitliliğini artırıyor. Şirket, Salı günü finansal danışmanlara yönelik farklı risk profillerinde dijital varlık dağılımı sunan model portföy çözümlerini de piyasaya sürdü.

Chorus One ise yaklaşık 2,2 milyar dolarlık stake edilmiş varlık yönetiyor. Şirketin CEO'su Brian Fabian Crain, konsolidasyonun kaçınılmaz hale geldiğini belirterek "Staking hizmetlerinin daha büyük bir platformla entegre edilmesinin daha verimli olacağı açıktı." dedi.

Satın alma, özellikle Ethereum'da kurumsal staking ilgisinin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Ethereum'un proof-of-stake sisteminde kilitlenen Ether miktarı son günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Beacon Chain'de stake edilen ETH, 36 milyonu aşarak ağın dolaşımdaki arzının yaklaşık %30'una karşılık geliyor.

Anlaşma, dijital varlık sektöründeki birleşme ve satın alma dalgasının bir parçası. PitchBook verilerine göre 2025 yılında 265'ten fazla kripto M&A işlemi tamamlandı ve toplam hacim yaklaşık 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2024 seviyesinin neredeyse dört katına denk geliyor. Aynı dönemde en az 11 kripto şirketi halka arz gerçekleştirerek dünya genelinde yaklaşık 14,6 milyar dolar fon topladı.

Kripto Para, Son Dakika

