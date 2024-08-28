Bitwise ve Osprey\'den dev varlık transferi

Kripto Para

Osprey Bitcoin Trust'ın (OBTC) varlıkları Bitwise Bitcoin ETF'ye (BITB) devrediliyor. Bu stratejik hamle, Bitwise'ın pazar payını güçlendirirken, OBTC yatırımcılarına yeni bir yol sunuyor. Anlaşma, kripto ETF sektöründe konsolidasyonun hızlandığını gösterirken, yatırımcılar ve piyasa oyuncuları için yeni fırsatlar doğuruyor.

Kripto ETF Pazarında Yeni Bir Dönem Başladı

Kripto para piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Osprey Funds, yönettiği Osprey Bitcoin Trust (OBTC) fonunun varlıklarını Bitwise Bitcoin ETF'sine (BITB) devretme kararı aldı. Bu önemli anlaşma, OBTC'nin geleceğini belirlerken, BITB'nin pazar payını güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Geçtiğimiz aylarda Osprey'in, fonunu bir Bitcoin ETF'sine dönüştürme veya satış ya da birleşme seçeneklerini değerlendirdiği kulislerde konuşuluyordu. Şirket, 1 Eylül 2024 tarihine kadar bir çözüm bulamazsa OBTC'yi tasfiye etmeyi planladığını duyurmuştu. Bu gelişme, şirketin stratejik bir hamle yaparak varlıklarını koruma altına aldığını gösteriyor.

Anlaşmanın detaylarına göre, OBTC'nin mevcut yatırımcıları, tasfiye sürecinde BITB hisselerine sahip olacaklar. Bu durum, BITB'nin halihazırdaki yatırımcılarını etkilemeyecek ve fonun işleyişinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Bu satın alma, Bitwise'ın büyüme stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Nitekim şirket, 19 Ağustos'ta Londra merkezli ETC Group'u bünyesine katarak kripto borsasında işlem gören ürünler alanında da güçlenmişti.

26 Ağustos 2024 tarihli verilerine göre BITB, günlük 55,95 milyon dolarlık işlem hacmiyle spot Bitcoin ETF pazarının yüzde 4,69'luk bir dilimini elinde bulunduruyor. Bu anlaşmayla birlikte Bitwise'ın pazar payını daha da artırması bekleniyor.

Kripto para dünyasındaki bu konsolidasyon hamlesi, sektörün olgunlaşma sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde benzer birleşme ve satın almaların artması, piyasanın geleceği açısından merakla bekleniyor.