Bitwise yeni Solana ürününü duyurdu

Kripto Para

Bitwise, ABD'de spot Solana ETF onayı beklerken Avrupa pazarında önemli bir adım attı. Düşük ücret stratejisiyle pazarda rekabet avantajı yakalayan şirket, yüzde 6,48'lik stake getirisi ile rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Avrupa Kripto ETP Pazarında Rekabet Kızışıyor

Bitwise'ın yeni ETP'si, rakip ürünlere göre daha cazip koşullar sunuyor. Yüzde 0,85'lik yönetim ücreti, 21Shares'ın yüzde 2,5'lik oranının çok altında kalıyor.

Şirket, Kasım ayında Delaware'de spot Solana ETF'si için yasal güven fonu kurdu. Bu hamle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılacak başvurular için zemin hazırlıyor.

VanEck'in dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel, spot Solana ETF onayının 2025 sonuna kadar gerçekleşeceğini öngörüyor. Bitwise'ın yatırım stratejisi ise Avrupa'da hızla gelişiyor.

ETC Group'un satın alınmasıyla dokuz yeni ETP'yi portföyüne ekleyen Bitwise, yönetilen varlıklarını 4,5 milyar doların üzerine çıkardı. Şirketin ağustos ayında piyasaya sürdüğü ESOL ürünü, şu anda 24 milyon dolarlık yönetilen varlığa sahip.