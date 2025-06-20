BlackRock Bitcoin arzının büyük kısmını kontrol ediyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, kripto para piyasasındaki hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. iShares Bitcoin Trust ETF'si aracılığıyla 69,7 milyar dolardan fazla Bitcoin biriktiren şirket, ABD spot Bitcoin ETF'leri arasında yüzde 54,7 pazar payına ulaşmış durumda.

BlackRock IBIT Fonu 69,7 Milyar Dolara Ulaştı

BlackRock'ın başarısı ABD spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya açılmasından bir buçuk yıldan daha kısa sürede gerçekleşti. 11 Ocak 2024'te başlayan ETF döneminde BlackRock, rakiplerini geride bırakarak sektörde lider pozisyona yükseldi.

Farside Investors verilerine göre ABD Bitcoin ETF'leri kesintisiz sekiz günde net pozitif akış kaydetti. Çarşamba günü 388 milyon dolar Bitcoin girişi gerçekleşti. Bu istikrarlı talep, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

VettaFi verilerine göre BlackRock'ın fonu, kripto ve geleneksel finans ürünleri arasında dünyanın 23. en büyük ETF'si haline geldi. IBIT, yönetim altındaki varlıklara göre dünyanın en büyük 25 ETF'si arasına girdi.

Glassnode'dan gelen Blockchain verileri, büyük değerli transferlerin Bitcoin ağ aktivitesine hâkim olduğunu gösteriyor. Toplam işlem sayısı azalmasına rağmen ortalama işlem boyutu 36.200 dolarlık önemli bir miktarlara ulaştı.

CryptoQuant tarafından yayınlanan rapor Bitcoin'in kısa vadeli sahibi kohortunun 4,5 milyon BTC'ye düştüğünü belirtiyor. Bu durum 27 Mayıs'ta 5,3 milyon BTC'den 800.000 BTC'den fazla azalma anlamına geliyor ve yeni paranın kuruduğunu işaret ediyor.