BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor

Kripto Para

Kripto para ekosisteminde kurumsal yatırımların yönü değişmeye devam ediyor. Son 11 ayda günlük ortalama 89,9 milyon dolar düşüş yaşayan GBTC'nin yaşadığı çıkışlar, diğer dokuz spot Bitcoin ETF'sinin toplam getirilerini geçti. Bu gelişme, Grayscale'in Ethereum Trust ETF'sinde de benzer bir trendin başlamasına neden oldu.

Grayscale Bitcoin Trust Tarihi Düşüşle Karşı Karşıya

Spot Bitcoin ETF pazarında yaşanan bu dönüşüm, kurumsal yatırımcıların tercihlerindeki değişimi net bir şekilde gösteriyor. BlackRock'ın IBIT fonu, kuruluşundan bu yana günlük 153,3 milyon dolar çekerek kayda değer bir başarıya imza attı.

Grayscale cephesinde ise durum oldukça farklı gözüküyor. GBTC'nin 21 milyar dolarlık çıkışı, diğer dokuz spot Bitcoin ETF'sinin toplam girişi olan 20.737 milyar doları geçti. Grayscale'in Ethereum Trust ETF'si (ETHE) de benzer bir eğilim gösteriyor ve 13 Aralık itibarıyla altı aydan kısa sürede 3,5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

Bu arada spot ETH ETF ekosistemindeki diğer fonlar pozitif bir performans sergilemeye devam ediyor. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'si (ETHA) ve Fidelity Ethereum Fund (FETH) sırasıyla 3,2 milyar dolar ve 1,4 milyar dolarlık yatırımla öne çıkıyor.