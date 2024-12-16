BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor

BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ocak ayından bu yana 21 milyar dolarlık rekor çıkışla ABD'deki tek negatif yatırım akışına sahip spot Bitcoin ETF'si oldu. BlackRock'ın IBIT ile 35,8 milyar dolarlık toplam girişle liderken toplam Bitcoin ETF pazarı bir yıldan kısa sürede 35,5 milyar dolara ulaştı.

16.12.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para ekosisteminde kurumsal yatırımların yönü değişmeye devam ediyor. Son 11 ayda günlük ortalama 89,9 milyon dolar düşüş yaşayan GBTC'nin yaşadığı çıkışlar, diğer dokuz spot Bitcoin ETF'sinin toplam getirilerini geçti. Bu gelişme, Grayscale'in Ethereum Trust ETF'sinde de benzer bir trendin başlamasına neden oldu.

Grayscale Bitcoin Trust Tarihi Düşüşle Karşı Karşıya

Spot Bitcoin ETF pazarında yaşanan bu dönüşüm, kurumsal yatırımcıların tercihlerindeki değişimi net bir şekilde gösteriyor. BlackRock'ın IBIT fonu, kuruluşundan bu yana günlük 153,3 milyon dolar çekerek kayda değer bir başarıya imza attı.

Grayscale cephesinde ise durum oldukça farklı gözüküyor. GBTC'nin 21 milyar dolarlık çıkışı, diğer dokuz spot Bitcoin ETF'sinin toplam girişi olan 20.737 milyar doları geçti. Grayscale'in Ethereum Trust ETF'si (ETHE) de benzer bir eğilim gösteriyor ve 13 Aralık itibarıyla altı aydan kısa sürede 3,5 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı.

Bu arada spot ETH ETF ekosistemindeki diğer fonlar pozitif bir performans sergilemeye devam ediyor. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF'si (ETHA) ve Fidelity Ethereum Fund (FETH) sırasıyla 3,2 milyar dolar ve 1,4 milyar dolarlık yatırımla öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
14:07 Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi İşte ilk açıklama Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
06:44 Putin’e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
02:30 İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
00:11 Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad’ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
23:44 Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi Erdoğan, Sarı Gelin türküsünü seslendirdi
23:24 Bakan Tekin’in Erdoğan’a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP’li vekillere verdiği yanıt olay oldu Bakan Tekin'in Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
23:16 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
23:07 Bakan Göktaş’tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Bakan Göktaş'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 18:54:47. #1.13#
SON DAKİKA: BlackRock Bitcoin ETF hakimiyetiyle piyasaya yön veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.