BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı

BlackRock Bitcoin ETF\'si 39 milyon dolar kazandı

ABD spot Bitcoin ETF'leri, iki günlük pozitif akışın ardından 18,66 milyon dolar net çıkış kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonu 48,82 milyon dolar ile en büyük çıkışı görürken, BlackRock'ın IBIT'i 39,57 milyon dolar girişle tek kazanan oldu. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin değişkenliğini gösteriyor.

09.10.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasındaki volatilite, ETF dünyasında da kendini gösteriyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, önceki iki günün aksine net çıkış yaşarken, fonlar arasında belirgin bir ayrışma gözlendi. Bu durum, yatırımcıların farklı stratejiler izlediğini ve piyasanın henüz oturmadığını gösteriyor.

Bitcoin ETF'leri 1,35 Milyar Dolar İşlem Hacmine Ulaştı

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, gün içinde toplam 18,66 milyon dolar net çıkış yaşadı. Bu rakam, piyasanın önceki iki gündeki pozitif akışın ardından bir düzeltme yaşadığını gösteriyor.

Fidelity'nin FBTC fonu, 48,82 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti. Bu durum, fonun performansında bir dalgalanma olduğunu gösteriyor. Fidelity'nin bu kaybı, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini yeniden değerlendirdiklerini düşündürüyor.

Öte yandan BlackRock'ın IBIT fonu, 39,57 milyon dolar net giriş elde ederek piyasadaki tek kazanan oldu. Bu başarı, BlackRock'ın yatırımcı güvenini kazanmada etkili bir strateji izlediğini gösteriyor.

Grayscale'in GBTC'si, net varlıklar açısından ikinci en büyük spot Bitcoin ETF'i olmasına rağmen 9,41 milyon dolar çıkış yaşadı. Bu durum, piyasa katılımcılarının büyük fonlar arasında bile tercihlerini hızla değiştirebildiğini gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi, bir önceki güne göre artış göstererek 1,35 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, yatırımcıların bu ürünlere olan ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Yüksek işlem hacmi, piyasadaki likiditeyi artırırken aynı zamanda volatiliteyi de tetikleyebiliyor.

Bu arada, spot Ethereum ETF'leri de benzer bir trend izledi. Toplam 8,19 milyon dolar net çıkış yaşayan Ethereum ETF'leri arasında Bitwise'ın ETHW fonu 4,54 milyon dolar ile en büyük kaybı yaşadı. Bu durum, Ethereum bazlı ürünlere olan yatırımcı ilgisinde de bir dalgalanma olduğunu gösteriyor.

Bitcoin'in fiyatı, bu gelişmeler ışığında son 24 saatte yüzde 0,32 düşüş göstererek 62.372 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,52 artışla 2.445 dolardan el değiştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: BlackRock Bitcoin ETF'si 39 milyon dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.