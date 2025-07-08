BlackRock Bitcoin ETF\'si 76 milyar dolara ulaştı

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından BlackRock, IBIT ETF'siyle tarihi bir başarıya imza attı. Ocak 2024'te piyasaya sürülen fon, sadece 18 aylık sürede 700.000 Bitcoin eşiğini aştı. Bu gelişme, geleneksel finans devlerinin kripto para ekosistemindeki artan etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

BlackRock Bitcoin Yatırımında Rakipsiz Lider Konuma Geldi

BlackRock'ın IBIT Bitcoin ETF'si, pazartesi günü 700.000 Bitcoin barajını geçerek 76 milyar dolarlık yönetim altındaki varlığa ulaştı. K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde'nin X (eski adıyla Twitter) platformundaki açıklamalarına göre fon 3 Temmuz itibarıyla 698.919 Bitcoin biriktirmişti ve hafta başında yaklaşık 1.510 Bitcoin net girişle bu barajı geride bıraktı.

IBIT BlackRock'ın 1.197 fon arasından en yüksek gelir getiren üçüncü ETF'si konumunda ve ETF analisti Eric Balchunas'ın daha önce vurguladığı üzere birinci olmaya sadece 9 milyar dolar uzaklıkta.

IBIT, yönetim altındaki varlıklar bakımından Grayscale'in dönüştürülmüş ve daha yüksek ücretli GBTC fonunu bir yıldan fazla süre önce geçti. Öte yandan, Fidelity'nin FBTC ürünü de yönetim altındaki varlıklarda 200.000 Bitcoin'in üzerinde olarak ikinci sıra için GBTC'yi geride bıraktı.

Grayscale'in GBTC fonu, ETF'ye dönüştürüldükten sonra büyük çıkış yaşadı. Son verilere göre fonun Bitcoin rezervini 619.220'den 184.226'ya düşerek yüzde 70 azaldı. Şu anda tüm ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam Bitcoin varlığı 1,25 milyon seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, Bitcoin'in 21 milyonluk toplam arzının yaklaşık yüzde 6'sına denk geliyor.

ABD spot Bitcoin ETF'leri ayrıca son üç işlem gününde 1,2 milyar dolar daha ekleyerek pazartesi günü 50 milyar dolarlık kümülatif girişle önemli bir seviyeyi de geride bıraktı. BlackRock'ın IBIT'i Bitcoin ETF'lerinin 2024 çıkışından bu yana 52,9 milyar dolarla bu toplam birleşik girişlere liderlik ediyor.