BlackRock Bitcoin ETF'si altın fonlarını geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock Bitcoin ETF'si altın fonlarını geride bıraktı

BlackRock Bitcoin ETF\'si altın fonlarını geride bıraktı

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF Fonu tarihinin en önemli başarılarından birine ulaştı. Ocak 2024'te piyasaya sürülen IBIT, 33,17 milyar dolarlık net varlık değeriyle şirketin 20 yıllık altın ETF'sini geride bıraktı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan güveninin artığını gösteriyor.

09.11.2024 09:44
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Yatırım dünyasında yeni bir dönem başlıyor. BlackRock'ın Bitcoin ETF'sinin bu başarısı, Fed'in faiz indirimi ve Trump'ın zaferiyle birleşince kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti. IBIT'in henüz büyük aracı kurum platformlarında tam olarak yer almadan elde ettiği bu başarı, gelecek için beklentileri yükseltiyor.

Bitcoin ETF'leri Altın Fonlarına Meydan Okuyor

Spot Bitcoin ETF'leri, piyasaya çıkışlarından bu yana 25,5 milyar dolar net para girişi elde etti. IBIT'in bir günde 1,1 milyar dolarlık net para girişiyle elde ettiği rekor, yatırımcı ilgisinin gücünü gösteriyor.

Yakın zamanlı Schwab araştırması, özellikle Y kuşağı yatırımcıların kripto para ETF'lerine yoğun ilgi duyduğunu ortaya gösterdi. Bu ilgi, doğrudan endeksleme gibi kişiselleştirilmiş yatırım araçlarına yönelik talebi de beraberinde getiriyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Eylül ayında BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si için opsiyon işlemlerini onaylaması, piyasanın derinliğini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si altın fonlarını geride bıraktı - Son Dakika

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