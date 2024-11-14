BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü - Son Dakika
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BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü

BlackRock Bitcoin ETF\'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü

ABD spot Bitcoin ETF'leri, piyasaya sürülmelerinin üzerinden henüz 10 ay geçmeden 500 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu rekor seviye, BlackRock'ın IBIT fonunun tek günde 5 milyar dolarlık işlem hacmi yakalamasıyla gerçekleşti. Kripto para yatırım araçları, Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası Bitcoin'in 93.000 doları test etmesiyle ivme kazandı.

14.11.2024 15:59
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Wall Street için dönüm noktası niteliğindeki spot Bitcoin ETF'leri, geleneksel yatırım araçlarıyla yarışır hale geldi. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ve Invesco QQQ Trust gibi köklü yatırım araçlarıyla rekabet eden Bitcoin ETF'leri, özellikle BlackRock'ın IBIT fonu öncülüğünde pazar payını artırıyor.

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri Geleneksel Yatırım Araçlarını Zorluyor

Bitcoin ETF'lerinin başarısı, kripto para piyasasının ana akım finansa entegrasyonunda yeni bir sayfa açtı. Spot Bitcoin ETF'leri, Ocak ayındaki lansmanlarından bu yana hızlı bir yükseliş gösterdi. Mart ayında 100 milyar dolar, Nisan ayında 200 milyar dolar işlem hacmine ulaşan fonlar, Bitcoin'in yeni rekorlar kırmasıyla ivme kazandı.

Yatırım araçları arasında BlackRock'ın IBIT fonu öne çıktı. IBIT'in pazar payı, Ocak ayında yüzde 15'ten Çarşamba günü itibarıyla yüzde 67'ye yükseldi. Fidelity'nin FBTC'si ve Grayscale'in GBTC'si de sırasıyla 1,2 milyar dolar ve 670 milyon dolarlık günlük işlem hacimlerine ulaştı.

Son altı günde 4,7 milyar dolar net giriş çeken Bitcoin ETF'leri, başlangıçtan bu yana toplam 28,3 milyar dolarlık net girişle rekor kırdı. Ethereum ETF'leri de canlanma gösterdi ve kümülatif hacimde 22,3 milyar dolara ulaştı.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT bir günde 5 milyar dolar işlem gördü - Son Dakika
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