BlackRock Bitcoin ETF\'si IBIT hacmen 1 milyar doları aştı

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Trump'ın seçim kampanyasında stratejik Bitcoin rezervi oluşturma vaadi ve SEC Başkanı Gary Gensler'ı görevden alma planı, sektörü hareketlendirdi.

BlackRock ETF Hacminde Tarihi Yükseliş

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si, toplam 30 milyar dolarlık yönetilen varlık miktarı ile sektör liderliğini sürdürüyor. Finansal piyasalardaki bu hareketlilik, diğer ETF sağlayıcılarını da olumlu etkiledi.

Fidelity ve Grayscale'in spot Bitcoin ETF'leri yüzde 8'lik bir artış kaydetti. Fiyat verilerine göre Bitcoin, 74.500 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Trump'ın kripto para sektörüne yönelik vaatleri arasında Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'i affetme planı da bulunuyor. Bu gelişmeler, kripto para ekosisteminin geleceğine dair olumlu beklentileri güçlendiriyor.