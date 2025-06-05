BlackRock Bitcoin ETF'si Moskova Borsası'nda işlem görmeye başladı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock Bitcoin ETF'si Moskova Borsası'nda işlem görmeye başladı

BlackRock Bitcoin ETF\'si Moskova Borsası\'nda işlem görmeye başladı
05.06.2025 11:49
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BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT 72,4 milyar dolarlık varlıkla dünya çapında ilk 25 ETF arasına girdi. Sadece bir yaşındaki IBIT, Moskova Borsası'nda vadeli işlem ticaretine başladı. Fon, ETF tarihinin en hızlı büyüyen yatırım aracı unvanını elde etti. Rusya'da kripto ürünler akredite yatırımcılara açılırken perakende kesim tepkili.

ETF pazarında benzeri görülmemiş bir hızla yükselen BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si, geleneksel yatırım araçları arasında kripto para varlıklarının güvenilirliğini kanıtlıyor. Verilere göre listenin en genç üyesi olan IBIT, diğer ETF'lerden dokuz kat daha hızlı büyüyerek finansal tarihte yeni bir rekor başarı elde etti.

Rusya'da Bitcoin ETF Vadeli İşlemleri Başladı

Rusya'nın en büyük borsası olan Moskova Borsası (MOEX), 4 Haziran'da BlackRock'ın IBIT ETF'sine bağlı vadeli işlem sözleşmelerini başlattı. Bu yeni yatırım ürünü yalnızca akredite yatırımcılara açık olup, MOEX 23 Haziran'dan itibaren yeterlilik testini başlatmayı hedefliyor.

Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas'a göre bu adım IBIT'in 72,4 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıkla dünya çapında varlık bakımından ilk 25 ETF listesine girmesiyle aynı zamana denk geliyor. Balchunas X platformu üzerinden "1,5 yaşında olan IBIT, listede dokuz kat daha genç" ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankası'nın Mayıs ayında finansal kurumlara nitelikli yatırımcılara kripto ürünler sunma yetkisi vermesinin ardından, Sber ve T-Bank gibi büyük yerel ticari bankalar Bitcoin gibi kripto para birimlerine bağlı yatırım araçları sunmaya başladı.

Bununla birlikte IBIT ETF vadeli işlemleri gibi ürünler yalnızca akredite yatırımcılara açık olduğundan, birçok perakende yatırımcı Rusya'daki son kripto gelişmelerden etkilenmiyor.

BlackRock'ın IBIT Bitcoin ETF'si Ocak 2024'teki tarihi başlatılmasından bu yana rekorlar kırıyor. Sadece üç ayda IBIT, yaklaşık 15,5 milyar dolarlık giriş topladı ve bu onu tarihteki herhangi bir ETF için en uzun giriş serileri arasında ilk 10'a yerleştirdi.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si Moskova Borsası'nda işlem görmeye başladı - Son Dakika

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