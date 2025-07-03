BlackRock Bitcoin ETF'si S&P 500 fonunu geride bıraktı - Son Dakika
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BlackRock Bitcoin ETF'si S&P 500 fonunu geride bıraktı

BlackRock Bitcoin ETF\'si S&P 500 fonunu geride bıraktı
03.07.2025 10:45
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BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT, 624 milyar dolarlık S&P 500 fonunu yıllık gelirde geçerek Wall Street'te tarihi bir başarıya imza attı. Yüzde 0,25'lik gider oranıyla 187,2 milyon dolar kazanan Bitcoin fonu, dokuz kat daha büyük geleneksel rakibini solladı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına olan güvenini pekiştiriyor.

Varlık yönetimi devi BlackRock, Bitcoin ETF'siyle beklenmedik bir başarı elde etti. Bloomberg'in yayımlanan raporuna göre, IBIT kodlu Bitcoin ETF'si, şirketin en büyük ürünü olan iShares Core S&P 500 ETF'sini (IVV) gelirde geride bıraktı. Bu çarpıcı gelişme, kripto para piyasasının kurumsal kabul sürecinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

IBIT Fonu 70 Milyar Dolarla Wall Street'te Tarihi Rekor Kırdı

BlackRock'ın Bitcoin ETF'si IBIT, yüzde 0,25'lik gider oranı sayesinde yıllık tahmini 187,2 milyon dolarlık gelir elde ediyor. Bu rakam, yaklaşık 624 milyar dolarlık varlığa sahip ve sadece yüzde 0,03 ücret alan S&P 500 ETF'sinin 187,1 milyon dolarlık yıllık gelirini geçiyor.

Geçen yılın başında yaklaşık bir düzine Bitcoin ETF'siyle birlikte işlem görmeye başlayan IBIT, şu anda kontrolü altında 70 milyar doların üzerinde varlığa sahip. Bu başarı, Bitcoin'in fiyatını takip eden ETF'ler arasında açık ara liderlik konumunu pekiştiriyor.

NovaDius Wealth Management başkanı Nate Geraci, verdiği açıklamada "IBIT'in yıllık ücret gelirinde IVV'yi geçmesi, hem Bitcoin'e yönelik artan yatırımcı talebinin hem de temel öz sermaye pozisyonlarındaki önemli ücret sıkışmasının yansıması" dedi.

Wall Street devleri BlackRock gibi kurumların ve ulusal yatırım kuruluşları gibi büyük ölçekli finansal kurumların Bitcoin'e ilgi göstermesi, dijital varlığın yaygın meşrulaştırılması ortamında kripto para biriminin fiyatının yükselmesine neden oldu. Bitcoin, yayın zamanında 109.331 dolardan işlem görüyor.

Spot Bitcoin ETF'leri arasında Fidelity Investments, yaklaşık 32 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıkla ikinci en popüler fona sahip. BlackRock ayrıca spot Ethereum ETF'si da sunuyor ancak bu ürün BTC fonundan çok daha küçük boyutlarda kalıyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si S&P 500 fonunu geride bıraktı - Son Dakika

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