BlackRock Bitcoin ETF\'si tarihinin en büyük çıkışını yaşadı

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen en önemli gelişmelerden biri sona erdi. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) 30 Mayıs'ta kaydettiği 430,8 milyon dolarlık çıkış, şirketin önceki rekor çıkış gününü 12,7 milyon dolar aştı. Bu gelişme, ETF'in Ocak 2024'teki lansmanından bu yana görülen en büyük günlük çıkış olarak tarihe geçti. Sektör uzmanları bu durumun Bitcoin'in büyük yatırımcılara aktarımın bir parçası olduğunu belirtiyor.

BlackRock IBIT Fonunun 31 Günlük Giriş Serisi Sonlandı

ETF analisti Nate Geraci 31 Mayıs tarihli X gönderisinde "Geçtiğimiz 30'dan fazla gün boyunca ne bir koşu oldu." açıklamasını yaptı. Geraci, BlackRock'ın piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 70 milyar dolarlık Bitcoin portföy ile "şimdi ilerlediğini" vurguladı. "Bunun ne kadar saçma olduğunu anlatacak kelimelerim olduğundan emin değilim." dedi.

Genel olarak, 11 ABD spot Bitcoin ETF'si 30 Mayıs'ta art arda ikinci gün toplam 616,1 milyon dolarlık net çıkışlar kaydetti. Bir gün önce, 29 Mayıs'ta topluluk 10 günlük net giriş serisini 346,8 milyon dolarlık bir çıkış günüyle sonlandırdı.

Master Ventures kurucusu Kyle Chasse "Diğer tüm ihraççılar kırmızı gördü. BlackRock almaya devam etti." ifadelerini kullandı. Chasse, "Satış perakende paniği değil. Kelimenin tam anlamıyla arzın en güçlü ellere sessiz transferi" diye ekledi.