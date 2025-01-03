BlackRock Bitcoin ETF'sinden rekor çıkış - Son Dakika
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BlackRock Bitcoin ETF'sinden rekor çıkış

BlackRock Bitcoin ETF\'sinden rekor çıkış

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT), lansmanından bu yana en büyük günlük çıkışını yaşadı. Perşembe günü 332,6 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu miktar, önceki rekor olan Noel arifesindeki 188,7 milyon dolarlık çıkışı geride bıraktı.

03.01.2025 16:53
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Piyasa uzmanları bu hareketliliği kurumsal yatırımcıların portföy dengeleme stratejileriyle ilişkilendiriyor. Kronos Research Global BD Başkanı Neal Wen, kurumsal yatırımcıların varlık dağılımı hedeflerini optimize etmek için bu tür stratejik hamlelere başvurduğunu belirtti.

IBIT Fonu 332 Milyon Dolarlık Çıkışla Sarsıldı

IBIT'in günlük işlem hacmi 2,26 milyar dolara ulaştı. Spot Bitcoin ETF pazarı genelinde farklı hareketler gözlemlendi. Bitwise'ın BITB'si 48,3 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si ise 36,2 milyon dolar net giriş sağladı.

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 1,3 artış gösterdi ve 96.690 dolar seviyesinden işlem gördü. Ethereum ETF'leri cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Spot Ethereum ETF'leri toplamda 77,5 milyon dolar net çıkış kaydetti.

IBIT, 36,9 milyar dolarlık toplam net girişi ve 53,5 milyar dolara yaklaşan net varlığıyla liderliğini sürdürüyor. Bu veriler, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'sinden rekor çıkış - Son Dakika

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