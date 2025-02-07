BlackRock Bitcoin ETF yapısında köklü değişiklik

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Nasdaq'ın BlackRock adına sunduğu yeni düzenleme önerisi, spot Bitcoin ETF'lerinde fiziki varlık teslimli işlemlere olanak sağlayacak. Bu gelişme, SEC'in Ocak 2024'te onayladığı nakit geri ödeme modelinden farklı bir yaklaşım sunuyor.

SEC BlackRock ETF İçin Fiziki Teslimat Modelini Masaya Yatırdı

SEC'in değerlendirmeye aldığı yeni öneri, ETF piyasasında köklü bir değişimi işaret ediyor. BlackRock, spot Bitcoin ETF'inin operasyonel yapısını değiştirerek yetkili katılımcılara fiziki Bitcoin teslim etme imkanı sağlayacak.

ETF analisti James Seyffart, değişikliğin sadece yetkili katılımcıları etkileyeceğini vurguladı. Bu düzenleme, bireysel yatırımcıları doğrudan etkilemeyecek.

Geçtiğimiz yıl SEC, spot Bitcoin ETF'lerini değerlendirirken nakit geri ödeme modelini tercih etmişti. Bu model, BlackRock'ın Bitcoin'i depodan çıkarıp satması ve yatırımcıya nakit olarak geri vermesini gerektiriyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanacak başvurunun ardından SEC, öneriyi onaylama, reddetme veya yeni bir süreç başlatma kararı alabilecek. Bu süreç, piyasanın geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.