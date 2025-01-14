BlackRock Bitcoin ETF yatırımlarını artırmak için 3 stratejik adımı açıkladı

Kripto Para

Küresel finans devinin son piyasa görüşleri raporu, Bitcoin ETF'lerinin geleneksel yatırım dünyasıyla kripto ekosistemi arasında nasıl bir köprü oluşturabileceğini detaylı bir şekilde ele aldı. Blockchain teknolojisinin global finansal sisteme entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişme, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kripto Para Adaptasyonu İnternet ve Mobil Teknolojileri Geride Bıraktı

BlackRock'ın araştırması, kripto varlıkların 300 milyon kullanıcıya ulaşma süresinin, internet ve mobil teknolojilere kıyasla çok daha kısa olduğunu ortaya koydu. NPR, Bloomberg ve Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nden derlenen verilere göre kripto varlıklar bu dönüm noktasına 12 yılda ulaştı.

Şirketin Bitcoin ETF'si IBIT, geleneksel yatırımcılara üç temel avantaj sunuyor. Geleneksel aracı kurum platformlarında işlem yapma kolaylığı, kripto borsalarına direkt erişim gerektirmemesi ve Coinbase Prime ile geliştirilen güvenlik altyapısı, bu avantajların başında geliyor.

14 Ocak verilerine göre BlackRock'ın IBIT fonu 29,46 milyon dolarlık girişle diğer Bitcoin ETF'lerine kıyasla öne çıktı. Bu başarı kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisini gösteriyor.