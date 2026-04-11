BlackRock Bitcoin ETF'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı
BlackRock Bitcoin ETF'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı

BlackRock Bitcoin ETF\'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı
11.04.2026 10:34
BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT) cuma günü 269,3 milyon dolar girişle mart başından bu yana en yüksek günlük akımını kaydetti. ABD spot Bitcoin ETF'lerinde iki günlük net çıkışın ardından 358,1 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

IBIT'in güçlü performansı, 12 ABD spot Bitcoin ETF'inin toplamda yeniden pozitif bölgeye geçmesini sağladı. Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 53,3 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşirken Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) ikinci işlem gününde 14,9 milyon dolar giriş kaydetti. Bitwise ve ARK 21Shares'ın Bitcoin ETF'leri sırasıyla 11,7 milyon ve 4,8 milyon dolar çekerken Franklin Templeton ile VanEck'in ürünleri yaklaşık ikişer milyon dolar giriş aldı.

Bitcoin fiyatının 2026 zirvesi olan 97 bin dolardan 72 bin 100 dolara gerilediği bu dönemde IBIT, yılbaşından bu yana 1,5 milyar dolar net giriş biriktirdi. BlackRock'ın dijital varlıklar birimi başkanı Robert Mitchnick, mart ayındaki açıklamalarında IBIT yatırımcılarının satış baskısının yoğunlaştığı dönemlerde bile büyük çoğunlukla uzun vadeli 'al ve tut' stratejisini koruduğunu vurgulamıştı.

MORGAN STANLEY'NİN ETF LANSMANINDA REKOR

Morgan Stanley'nin dijital varlıklar birimi başkanı Amy Oldenburg, cuma günü verdiği röportajda MSBT'nin bankanın tarihinin en iyi ETF lansmanı olduğunu açıkladı. Oldenburg, "Bu, varlık yönetimi tarafındaki uzun bir yol haritasının yalnızca ilk adımı." dedi.

Banka, MSBT'nin yanı sıra staking özellikli bir Ethereum (ETH) ETF'si ile Solana ETF'si için de başvuru dosyaladı.

Cuma günkü girişlerin ardından ABD spot Bitcoin ETF'leri yılbaşı net giriş rakamını yakalamaya çok yaklaştı. ETF'ler 2025'i 56,59 milyar dolar net girişle kapatmıştı. Mevcut rakam 56,51 milyar dolarda seyrediyor. Fark, yalnızca 80 milyon dolara indi.

Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin ETF'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı - Son Dakika

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
SON DAKİKA: BlackRock Bitcoin ETF'si 269 milyon dolarla en iyi gününü yaşadı - Son Dakika
