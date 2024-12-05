BlackRock Bitcoin fonu tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock Bitcoin fonu tüm zamanların rekorunu kırdı

BlackRock Bitcoin fonu tüm zamanların rekorunu kırdı

Dünyanın en büyük yatırım şirketi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF ürünü iShares Bitcoin Trust (IBIT), benzersiz bir başarıya imza attı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın açıklamasına göre IBIT sadece 228 günde 50 milyar dolarlık portföy büyüklüğüne ulaştı.

05.12.2024 16:00
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Wall Street'in kripto para piyasasına olan ilgisi artmaya devam ederken, BlackRock'ın Bitcoin ETF'si tarihi bir performans sergiledi. ETF tarihinde bu seviyeye en hızlı ulaşan ikinci ürün olan iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA'nın 1.329 günde ulaştığı değere, IBIT yaklaşık altı kat daha kısa sürede erişti.

BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT 50 Milyar Dolar Seviyesini Aştı

Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanan 11 spot Bitcoin ETF'si arasında liderliğini sürdüren IBIT, ağustos ayında önemli bir başarıya daha imza attı. Grayscale Bitcoin Trust'ı geçerek en büyük Bitcoin varlığına sahip ETF unvanını elde etti.

Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesini aşması, IBIT'e olan ilgiyi daha da artırdı. Farside Investors verilerine göre 4 Aralık itibarıyla fon 571,7 milyon dolarlık yeni sermaye girişi kaydetti. Bu rakam, ürünün art arda dördüncü gün pozitif fon akışı yaşadığını gösteriyor.

IBIT'in toplam Bitcoin varlığı 500.000 BTC'yi aşarken, bu başarı gelişme kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. BlackRock'ın ETF ürünü, geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemi arasında güçlü bir köprü oluşturuyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin fonu tüm zamanların rekorunu kırdı - Son Dakika

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