BlackRock Bitcoin fonu tüm zamanların rekorunu kırdı

Kripto Para

Wall Street'in kripto para piyasasına olan ilgisi artmaya devam ederken, BlackRock'ın Bitcoin ETF'si tarihi bir performans sergiledi. ETF tarihinde bu seviyeye en hızlı ulaşan ikinci ürün olan iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA'nın 1.329 günde ulaştığı değere, IBIT yaklaşık altı kat daha kısa sürede erişti.

BlackRock Bitcoin ETF'si IBIT 50 Milyar Dolar Seviyesini Aştı

Ocak ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanan 11 spot Bitcoin ETF'si arasında liderliğini sürdüren IBIT, ağustos ayında önemli bir başarıya daha imza attı. Grayscale Bitcoin Trust'ı geçerek en büyük Bitcoin varlığına sahip ETF unvanını elde etti.

Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesini aşması, IBIT'e olan ilgiyi daha da artırdı. Farside Investors verilerine göre 4 Aralık itibarıyla fon 571,7 milyon dolarlık yeni sermaye girişi kaydetti. Bu rakam, ürünün art arda dördüncü gün pozitif fon akışı yaşadığını gösteriyor.

IBIT'in toplam Bitcoin varlığı 500.000 BTC'yi aşarken, bu başarı gelişme kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların artan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. BlackRock'ın ETF ürünü, geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemi arasında güçlü bir köprü oluşturuyor.