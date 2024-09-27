BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı

BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı

BlackRock tarafından yayımlanan son rapor, kripto para dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Rapor, Bitcoin'in (BTC) düşen volatilitesi, geleneksel varlıklarla olan düşük korelasyonu ve uzun vadeli yatırımcılar için sunduğu kârlılığı vurguluyor. Bu bulgular, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini artırabilir ve kripto para piyasasında yeni bir çağı başlatabilir.

27.09.2024 16:04
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, "Bitcoin as a Unique Diversifier" başlıklı raporuyla kripto para piyasasına yeni bir soluk getiriyor. Rapor, Bitcoin'in (BTC) yatırım dünyasındaki rolünü yeniden tanımlarken, kripto para biriminin benzersiz özelliklerini ve sunduğu fırsatları derinlemesine ele alıyor. Bitcoin'in volatilitesindeki düşüş trendi, geleneksel varlıklarla olan düşük korelasyonu ve jeopolitik olaylardaki performansı, raporun öne çıkan bulguları arasında yer alıyor.

Bitcoin Yatırım Dünyasındaki Konumu Güçlendiriyor

BlackRock raporu, Bitcoin'in yatırım dünyasındaki konumunu yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor. Rapor, lider kripto para biriminin geleneksel finansal varlıklardan nasıl farklılaştığını ve yatırımcılar için neden benzersiz bir fırsat sunduğunu detaylı bir şekilde ele alıyor.

Bitcoin'in volatilitesindeki düşüş trendi, raporun en dikkat çekici bulgularından biri olarak öne çıkıyor. 2018'den bu yana gerçekleşen volatilitenin yüzde 100'ün altında seyretmesi ve şu anda yüzde 50 civarında olması, yatırımcılar için daha stabil bir ortam oluşturuyor.

Raporun bir diğer önemli bulgusu, Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle olan düşük korelasyonu oldu. 2015'ten bu yana ortalama korelasyon 0.2 seviyesinde seyrediyor. Bu düşük korelasyon, Bitcoin'in portföy çeşitlendirmesi için etkili bir araç olabileceğini gösteriyor.

Uzun vadeli yatırım perspektifi, raporun vurguladığı bir diğer önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Unchained verilerine göre Bitcoin'i üç yıl elinde tutan yatırımcıların neredeyse tamamı (yüzde 99+) kârda, beş yıl ve üzeri tutanların ise tamamı kârda bulunuyor. Bu trend, birçok yatırımcının Bitcoin'i değer saklama aracı olarak gördüğünü ve risksiz bir varlık olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

BlackRock raporu, Bitcoin'in önemli jeopolitik olaylardan sonraki performansına da dikkat çekiyor. Örneğin 5 Ağustos'taki Yen taşıma ticareti çözülmesinden bu yana Bitcoin yüzde 22 artarken, altın ve S&P 500 yaklaşık yüzde 11 yükseldi. Bu durum, Bitcoin'in kriz dönemlerinde de güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor.

Raporun sunduğu bu kapsamlı analiz, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini artırma potansiyeli taşıyor. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine bağlı fiziksel teslimatlı opsiyonların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanması, bu trendin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock Bitcoin raporuyla kripto dünyasını sarstı - Son Dakika

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