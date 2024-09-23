BlackRock Coinbase'e meydan okuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

BlackRock Coinbase'e meydan okuyor

BlackRock Coinbase\'e meydan okuyor

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, borsada işlem gören Bitcoin fonu (ETF) için çığır açan bir adım attı. Şirket, yatırımcıların Coinbase'in Blockchain üzerindeki takas uygulamalarına yönelik endişeleri üzerine, ETF'nin saklama kuruluşu Coinbase'den Bitcoin çekimlerinin 12 saat içinde gerçekleştirilmesini talep etti. Bu hamle, kripto para piyasasında güven ve şeffaflık konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

23.09.2024 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock, 16 Eylül tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvurusunda, Bitcoin ETF için önemli bir değişiklik talep etti. Şirket, ETF'nin saklama kuruluşu Coinbase'den, Bitcoin çekimlerinin 12 saat içinde gerçekleştirilmesini istiyor. Bu adım, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına girişiyle birlikte artan şeffaflık ve güvenilirlik ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Coinbase'in ETF Saklama Politikası Tartışma Yaratıyor

Coinbase'in ETF saklama uygulamalarına ilişkin BlackRock'ın bu yeni değişiklik talebi, sektördeki yaygın endişeleri takip ediyor. Son zamanlarda yatırımcılar, Coinbase'den spot ETF'ler adına satın alınan Bitcoin'lerin (BTC) Blockchain üzerinde kanıtını sağlamasını talep etmeye başladı.

Coinbase, ABD'de onaylanan 11 spot Bitcoin ETF'sinden 10'unun ve 9 Ethereum (ETH) ETF'sinden 8'inin saklama kuruluşu olarak hizmet veriyor. Bu durum, şirketin kripto para ekosistemindeki merkezi rolünü ve sorumluluğunu güçlendiriyor.

Bitcoin ETF'lerinden gelen yeni kurumsal para akışına rağmen BTC fiyatları son üç aydır durağan ilerliyor. Bu durum, yatırımcılar arasında Coinbase'in Bitcoin ETF ihraççıları adına Bitcoin borç senetleri satın aldığı ve böylece Bitcoin fiyatını baskıladığı yönünde endişelere yol açtı.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, tüm ETF işlemlerinin sonunda Blockchain üzerinde gerçekleştiğini ancak tüm ETF adreslerini kamuyla paylaşmadıklarını belirtti. Armstrong, 14 Eylül'de sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Denetim istiyorsanız, Deloitte bizi yıllık olarak denetliyor, biz halka açık bir şirketiz. Kurumsal müşterilerimizin tüm adreslerinin incelenmesini isteyeceğinden şüpheliyim ve bunları onlar adına paylaşmak bizim görevimiz değildir." dedi.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasında kurumsal yatırımların artmasıyla birlikte şeffaflık ve güvenilirlik konularının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. BlackRock'ın talebi, sektörde daha sıkı düzenlemelere ve daha şeffaf uygulamalara yönelik artan baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kripto para analistleri bu gelişmenin, kurumsal yatırımcıların güvenini artırarak Bitcoin ve diğer dijital varlıklara olan ilgiyi artırabileceğini tahmin ediyor. Aynı zamanda bu tür talepler Blockchain teknolojisinin temel prensiplerinden biri olan merkeziyetsizlik kavramıyla çelişebileceği için eleştiriliyor.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock Coinbase'e meydan okuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:26 DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 18:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: BlackRock Coinbase'e meydan okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement