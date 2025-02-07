BlackRock dev Bitcoin yatırımcısı Strategy\'de payını artırdı

Kripto Para

Yönetimindeki varlıkları 11,6 trilyon doları aşan BlackRock'ın Strategy'deki payını artırması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e (BTC) olan güveninin güçlendiğini gösteriyor. Michael Saylor liderliğindeki Strategy, 48 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlığıyla dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunuyor.

BlackRock Bitcoin Devinin Dönüşümüne Destek Veriyor

BlackRock'ın Strategy'deki pay artışı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 6 Şubat tarihinde yapılan bildirimle açıklandı. Bu gelişme, yatırım dünyasında önemli yankı uyandırdı.

Strategy hisseleri, yatırım haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,8'lik artış gösterdi. Google Finance verilerine göre hisseler, 325 dolardan işlem gördü.

Şirketin Bitcoin temalı görsel pazarlama stratejisini benimseyen Strategy, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına olan ilgisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.