Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock dört günde kripto piyasasına yarım milyar dolar ekledi
11.04.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Nisan itibarıyla dört işlem günü içinde BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve iShares Ethereum Trust (ETHA) fonları aracılığıyla toplam 589,16 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum biriktirdi. Haftalık bazda en büyük sıçrama IBIT'te yaşandı.

IBIT bu sürede 474,50 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu rakam önceki haftanın 16,38 milyon dolarına kıyasla yaklaşık yüzde 2.794 artışa işaret ediyor. ETHA ise aynı dört günde 114,66 milyon dolar net giriş çekti. Fon, 2 Nisan'da tamamlanan üç haftalık süreçte toplam 418,69 milyon dolarlık net çıkış kaydetmişti.

BLACKROCK TOPLAM 63,55 MİLYAR DOLARLA SEKTÖR LİDERİ

11 trilyon dolardan fazla varlık yöneten BlackRock, ETHA ve IBIT bünyesinde toplamda 63,55 milyar dolar kripto varlık bulunduruyor. Bu rakam şirketi piyasanın en büyük spot kripto ETF ihraççısı konumuna taşıyor.

ETHA ÜÇ HAFTALIK ZARARI DURDURUYOR

9 Nisan'da IBIT, 4 Mart 2026'dan bu yana en yüksek günlük net girişi olan 269,34 milyon doları kaydetti. ETHA ise aynı gün 90,94 milyon dolar net giriş aldı. Bu rakam, fonun 15 Ocak 2026'dan bu yana en güçlü günü olarak öne çıkıyor. Son verilere göre ETHA, 6,75 milyar dolar varlıkla Ethereum'un dolaşımdaki arzının yüzde 2,53'ünü temsil ediyor.

BlackRock'ın IBIT'i, Bitcoin fiyatının yüzde 25'in üzerinde gerilediği 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 15.000 BTC daha biriktirdi. Düşüşe rağmen sürdürülen alımlar, kurumsal talebin tutarlılığını koruduğuna işaret ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:45:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.