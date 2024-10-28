BlackRock ETF etkisi kripto para yatırımlarını rekora taşıdı - Son Dakika
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BlackRock ETF etkisi kripto para yatırımlarını rekora taşıdı

BlackRock ETF etkisi kripto para yatırımlarını rekora taşıdı

CoinShares verilerine göre kripto yatırım ürünlerine geçen hafta 901 milyon dolar net giriş kaydedildi. BlackRock'ın IBIT fonu öncülüğündeki spot Bitcoin ETF'leri 997,6 milyon dolar alırken, Ekim ayı toplam yatırımları 3,36 milyar dolara yükseldi.

28.10.2024 15:23
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Küresel kripto para sektörü yeni bir dönüm noktasına tanık oluyor. Bitcoin (BTC) fiyatı 68.554 dolar seviyesine tırmanırken, kurumsal yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yatırım fonlarına 27 milyar dolar giriş sağlandı.

Ekim Ayı Kripto Para Yatırımlarında Tarihi Yükseliş

Varlık yönetimi devleri kripto para piyasasında etkinliklerini güçlendiriyor. BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi kurumlar yeni yatırım ürünleriyle piyasada konumlanıyor.

Bitcoin tabanlı fonlar 920 milyon dolar ile haftalık girişlere öncülük etti. Blockchain hisse senetleri ve Solana ürünleri sırasıyla 12,2 milyon dolar ve 10,8 milyon dolar topladı.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, son yatırım artışının ABD siyasetinden etkilendiğini ifade etti. Kripto yanlısı Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık yarışındaki pozisyonu, yatırımcı davranışlarını şekillendiriyor.

Ethereum (ETH) tabanlı fonlar ise farklı bir tablo çiziyo. ETH/BTC oranının Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesiyle, bu fonlardan 34,7 milyon dolar çıkış oldu.

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