BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı - Son Dakika
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BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı

BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı

Spot Bitcoin ETF dünyasında yeni bir dönem başladı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı (IBIT), opsiyon işlemlerine onay alan ilk spot Bitcoin borsada işlem gören fon olarak tarihe geçti. İlk işlem gününde 1,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan IBIT, Bitcoin'in 93.900 dolar ile yeni zirve seviyesini görmesini sağladı.

20.11.2024 17:55
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Kripto para piyasasında yeni bir sayfa açıldı. Verilere göre IBIT'in opsiyon işlemleri ilk günde 354 bin kontrata ulaştı. Bu kontratların 289 binini alım, 65 binini satım opsiyonları oluşturdu. 4,4:1'lik bu oran, yatırımcıların Bitcoin fiyatındaki yükseliş beklentisini ortaya koydu.

BlackRock Spot Bitcoin ETF Opsiyonlarıyla Wall Street Tarihine Geçti

Spot Bitcoin (BTC) ETF opsiyonları piyasayı dönüştürmeye devam ediyor. Piyasa yapısı uzmanı Dennis Dick, spot Bitcoin ETF'leri üzerindeki opsiyon işlemlerinin artmasının volatiliteyi azaltacağını tahmin ediyor. Dennis Dick'e göre açık pozisyonların artması piyasanın her iki tarafında da doğal alıcı ve satıcıların oluşmasını sağlayacak.

IBIT'in başarısı, sektördeki diğer oyuncuları da harekete geçirdi. Bitwise ve Grayscale'in Bitcoin ETF'leri üzerindeki opsiyonları çarşamba günü başlayacak. Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, IBIT'in ilk gün performansını "daha önce görülmemiş" olarak tanımladı. Balchunas, dört yıldır piyasada olan BITO'nun 363 milyon dolarlık işlem hacmine kıyasla, IBIT'in 1,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BlackRock IBIT opsiyonları milyar dolarlık işlem hacmiyle açıldı - Son Dakika
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