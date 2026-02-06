BlackRock\'ın Bitcoin ETF\'i tarihi düşüşte 10 milyar dolarlık hacim rekoru kırdı

BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), Cuma günü 10 milyar dolar değerinde hisse el değiştirerek tüm zamanların en yüksek günlük işlem hacmini kaydetti. Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, fonun fiyatının aynı gün yüzde 13 düştüğünü ve bunun lansmandan bu yana en sert ikinci günlük kayıp olduğunu belirterek durumu "acımasız" olarak nitelendirdi.

ÖNCEKI REKOR ÇOKTAN GERİDE KALDI

IBIT'in bir önceki hacim rekoru, 21 Kasım'da kaydedilen yaklaşık 8 milyar dolardı. Fon normalde günlük birkaç milyar dolarlık işlem hacmi görürken, 3 milyar dolarlık günler bile yoğun kabul ediliyordu. Ancak kripto piyasasında haftalardır süren düşüş trendinin son günlerde hızlanmasıyla birlikte IBIT, 5 milyar doların üzerinde birçok yoğun seans geçirdi.

Bitcoin Perşembe günü en sert gün içi düşüşlerinden birini yaşadı. Yaklaşık 73.100 dolardan açılan BTC, gün içinde 62.400 dolara kadar gerileyerek yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Bu düşüş aynı zamanda Bitcoin'in son 15 ayda ilk kez 70.000 doların altına inmesi anlamına geldi.

PİYASADA GENEL SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Düşüş sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Toplam kripto piyasa değeri Ocak sonunda 3 trilyon doların üzerindeyken bugün yaklaşık 2,16 trilyon dolara geriledi. Büyük kripto paralar arasında en sert düşüşü yüzde 25'lik kayıpla XRP yaşarken, ilk 50 kripto para arasında en dirençli performansı yüzde 4'lük düşüşle TRON gösterdi.

Yaklaşık 56 milyar dolarlık varlık büyüklüğüyle piyasanın açık ara en büyük spot Bitcoin ETF'i olan IBIT, bu tür yoğun satış dönemlerinde piyasanın nabzını ölçen kilit bir gösterge olmaya devam ediyor.