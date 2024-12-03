BlackRock\'ın Bitcoin ETF\'si IBIT rekor kırdı

Kripto Para

Wall Street'in önde gelen varlık yönetim şirketi BlackRock'ın IBIT fonu, ETF'ler tarihindeki en hızlı büyümeyi başardı Toplam Bitcoin arzının yüzde 2,38'ine sahip olan fon, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisini gösteriyor.

IBIT Tüm Zamanların En Hızlı Büyüyen ETF'si Oldu

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, IBIT'in başarısını yorumladı. Fon, Invesco'nun 314 milyar dolarlık QQQ ETF'sini geride bırakarak ABD'nin en güçlü üçüncü ETF aracı konumunu devam ettiriyor

IBIT'in kurumsal sahiplik oranı 2024'ün üçüncü çeyreği sonunda yüzde 24'e yükseldi. Uzmanlar, büyük fonların sermayelerinin yüzde 1-3'ünü bu yatırım aracına yönlendirmesini bekliyor.

ABD spot Bitcoin ETF'leri, kasım ayında toplam 6,6 milyar dolarlık rekor net giriş sağladı. Bu performans ile birlikte fonların toplam net girişi 31,2 milyar dolara yükseldi.