BlackRock\'ın IBIT Bitcoin yatırım fonu tarihi rekor kırdı

BlackRock'ın Bitcoin destekli IBIT fonu, yatırım dünyasında yeni bir rekora imza attı. ETF Analisti Eric Balchunas'ın bildirdiği verilere göre fon sadece 341 günlük işlem süresinde 70 milyar doları aştı.

Bitcoin Ana Akım Yatırıma Dönüştü

IBIT'in elde ettiği bu performans, geleneksel yatırım araçlarının ETF dünyasındaki hakimiyetini sarsan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SPDR Gold Shares olarak da bilinen GLD altın ETF'si, 2004 yılından bu yana piyasada faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip.

Fidelity'nin spot Bitcoin ETF'si verilerine göre yaklaşık 31 milyar dolar varlıkla ikinci sırada yer alıyor. IBIT yakın zamanda son dönemde 34 günlük kesintisiz fon girişi yaşadı.

BlackRock'ın Ocak 2024'te piyasaya sürdüğü spot Bitcoin ETF'si, kurumsal yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. Arkham Intelligence'ın Nisan ayı verilerine göre BlackRock'ın fonu, tüm Bitcoin arzının yüzde 2,8'ini elinde tutuyor.

Varlık yönetimi şirketi, Bitcoin'i müşterileri adına saklıyor ancak kripto paranın sahibi değil. Bu yapısal düzenleme, geleneksel finans kuruluşlarının kripto para dünyasına güvenli bir giriş yapmasını sağlıyor.