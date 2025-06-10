BlackRock'ın IBIT Bitcoin yatırım fonu tarihi rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock'ın IBIT Bitcoin yatırım fonu tarihi rekor kırdı

BlackRock\'ın IBIT Bitcoin yatırım fonu tarihi rekor kırdı
10.06.2025 09:31
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BlackRock'ın IBIT Bitcoin ETF'si sadece 341 günde 70 milyar dolar varlığa ulaşarak ETF tarihinin en hızlı büyüme rekorunu kırdı. Altın tabanlı GLD ETF'sinin 1.691 günlük rekorunu beş kat hızla geçen fon, kripto para yatırımlarında çığır açtı. IBIT şu anda Bitcoin fiyat hareketlerini takip eden tüm fonlar arasında tartışmasız lider konumunda yer alıyor.

BlackRock'ın Bitcoin destekli IBIT fonu, yatırım dünyasında yeni bir rekora imza attı. ETF Analisti Eric Balchunas'ın bildirdiği verilere göre fon sadece 341 günlük işlem süresinde 70 milyar doları aştı.

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IBIT'in elde ettiği bu performans, geleneksel yatırım araçlarının ETF dünyasındaki hakimiyetini sarsan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SPDR Gold Shares olarak da bilinen GLD altın ETF'si, 2004 yılından bu yana piyasada faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 milyar dolar yönetim altındaki varlığa sahip.

Fidelity'nin spot Bitcoin ETF'si verilerine göre yaklaşık 31 milyar dolar varlıkla ikinci sırada yer alıyor. IBIT yakın zamanda son dönemde 34 günlük kesintisiz fon girişi yaşadı.

BlackRock'ın Ocak 2024'te piyasaya sürdüğü spot Bitcoin ETF'si, kurumsal yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. Arkham Intelligence'ın Nisan ayı verilerine göre BlackRock'ın fonu, tüm Bitcoin arzının yüzde 2,8'ini elinde tutuyor.

Varlık yönetimi şirketi, Bitcoin'i müşterileri adına saklıyor ancak kripto paranın sahibi değil. Bu yapısal düzenleme, geleneksel finans kuruluşlarının kripto para dünyasına güvenli bir giriş yapmasını sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock'ın IBIT Bitcoin yatırım fonu tarihi rekor kırdı - Son Dakika

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