BlackRock kuantum bilişimin Bitcoin'i tehdit ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock kuantum bilişimin Bitcoin'i tehdit ettiğini açıkladı

BlackRock kuantum bilişimin Bitcoin\'i tehdit ettiğini açıkladı

BlackRock, kuantum bilişimin Bitcoin ve Blockchain ağlarının güvenliğini tehdit edebileceğini açıkladı. 64 milyar dolarlık IBIT ETF'sinin düzenleyici dosyasında bu riski ilk kez detaylandıran şirket, gelişmiş kuantum teknolojisinin kripto paraların temelini oluşturan şifreleme algoritmalarını etkisiz hale getirebileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama kripto sektöründe yankı uyandırdı.

13.05.2025 12:01
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın son açıklaması, Bitcoin ETF'leri yılın başından itibaren 41 milyar dolardan fazla yatırım çekerken geldi. Kuantum bilişim alanındaki hızlı ilerlemeler, kripto para ekosistemi için yeni bir tehdit unsuru haline geldi. BlackRock'ın 9 Mayıs'ta güncellediği kayıt beyanında, gelişmekte olan bu teknolojinin Bitcoin ağının bütünlüğüne yönelik potansiyel tehditleri ayrıntılı şekilde ele alınıyor.

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Piyasa yorumcularından James Seyffart, bu tür risk açıklamalarının rutin uygulamaların bir parçası olduğunu belirtti. Seyffart, varlık yöneticilerinin listeledikleri her ürün veya yatırım yapılan ana yatırım aracı ile ilgili olası tüm riskleri vurgulamaları gerektiğini söyledi.

Ocak ayında başlatılan Bitcoin ETF'leri, Farside Investors'tan gelen verilere göre toplu olarak 41 milyar dolardan fazla net giriş çekti. 8 Mayıs'ta Bitcoin ETF net girişleri, yaklaşık 40 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyelerini aştı. Analist Eric Balchunas, toplam net girişlerin izlenecek en önemli metrik olduğunu vurguladı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise şubat ayında, kuantum bilişimin sonunda bilgisayar korsanlarının aktif olmayan Bitcoin cüzdanlarına girmesine ve âtıl kripto paraları kurtarmasına olanak sağlayacağını öngördü. Ardoino, kayıp cüzdanlardaki Bitcoin'lerin, Satoshi Nakamoto'nun cüzdanları dahil, saldırıya uğrayabileceğini ve tekrar dolaşıma sokulabileceğini belirtti.

Bu gelişmeler, kripto para yatırımcılarının gelecekte karşılaşabilecekleri teknolojik riskleri daha iyi anlamaları açısından önem taşıyor. BlackRock'ın risk değerlendirmesine kuantum bilişimi eklemesi, sektörün bu potansiyel tehdidi ciddiye aldığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock kuantum bilişimin Bitcoin'i tehdit ettiğini açıkladı - Son Dakika

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