BlackRock öncülüğünde Ethereum ETF\'lerine rekor yatırım

Kripto Para

Ethereum ETF pazarı yoğunlaşmış bir yapı sergiliyor. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust'ı (ETHA) tek günde 292 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Fidelity'nin FETH'i ikinci sırada yer alırken, diğer ETF sağlayıcıları sınırlı ilgi çekiyor.

Ethereum ETF'leri Aralık Ayında 1,66 Milyar Dolar Çekti

Ethereum ETF sektörü 11 milyar dolarlık toplam varlık büyüklüğüne ulaştı. Grayscale'in ETHE'si 5 milyar dolarla en büyük paya sahip durumda bulunuyor. Bununla birlikte ETHE son haftalarda sürekli çıkışlar kaydetti.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin dışındaki kripto varlıklara olan ilgisi artıyor. Piyasa değeri 474 milyar dolar olan Ethereum'a yönelik kurumsal güven giderek yükseliyor.

BlackRock gibi geleneksel finans devlerinin ETF ürünlerindeki hakimiyeti, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara erişimde alışık oldukları yapıları tercih ettiğini gösteriyor. Bu durum Bitcoin ETF'lerindeki daha geniş dağılımlı yapıdan farklılık gösteriyor.