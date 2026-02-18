BlackRock, staking destekli Ethereum ETF\'i için ilk adımı attı

BlackRock, Ethereum (ETH) ekosisteminde staking geliri sunan yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) için somut bir adım attı. Şirketin güncellenmiş S-1 tescil başvurusuna göre, BlackRock'a bağlı bir kuruluş tanesi 25 dolardan 4.000 adet çekirdek pay satın alarak fon için 100.000 dolarlık başlangıç sermayesi sağladı. ETHB koduyla işlem görmesi beklenen iShares Staked Ethereum Trust ETF, fonun bünyesindeki Ethereum'un mümkün olduğunca büyük bir bölümünü stake etmeyi hedefliyor. Başvuruda bu oranın normal piyasa koşullarında yüzde 70 ile 95 arasında olacağı belirtildi.

MEVCUT SPOT ETF'DEN FARKLILIĞI

Bu yeni fon, BlackRock'un halihazırda işlem gören ve ETH tabanlı en büyük borsa yatırım fonu olan spot Ethereum ETF'inden (ETHA) önemli bir noktada ayrılıyor. ETHA yalnızca fiyat takibi sunarken, yeni ETHB fonu yatırımcılara staking geliri de sağlamayı amaçlıyor. BlackRock, başvurusunda 2026 yılı başındaki referans verilere atıfta bulunarak yıllık staking getirisinin ortalama yüzde 3 civarında seyrettiğini belirtti. Şirket, bu tarihi aralıkların ilgili dönemlerdeki ortalama ağ koşullarını yansıttığını ve gelecekteki sonuçları garanti etmediğini vurgulayarak doğrulayıcı katılımının artmasıyla ödüllerin düşme eğilimine girdiğini ekledi.

ÜCRETLENDİRME YAPISI VE OPERASYONEL DETAYLAR

BlackRock, geçen yıl staking destekli bir fon kurmayı planladığına ilişkin ilk sinyalleri vermişti. Güncellenmiş başvuruda sponsor ücreti yıllık yüzde 0,25 olarak belirlendi. Ancak lansmandan sonraki ilk 12 ay boyunca yönetim altındaki varlıkların ilk 2,5 milyar dolarlık kısmı için bu ücret yüzde 0,12'ye düşürülecek. Brüt staking gelirlerinin yüzde 18'lik bir kesintisi sponsor BlackRock ve yürütme aracısı Coinbase Prime tarafından alınacak; kalan net getiri ise fona ve dolayısıyla pay sahiplerine aktarılacak. Fonun toplam ETH varlığının yüzde 5 ila 30'luk bir kısmı ise pay oluşturma, geri alım ve operasyonel ihtiyaçlar için stake edilmeden tutulacak.