BlackRock, staking destekli Ethereum ETF'i için ilk adımı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock, staking destekli Ethereum ETF'i için ilk adımı attı

BlackRock, staking destekli Ethereum ETF\'i için ilk adımı attı
18.02.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, ABD'de getiri sağlayan bir Ethereum fonu kurmaya yönelik güncellenmiş S-1 tescil başvurusunu salı günü sundu. Fonun, bünyesindeki ETH'nin yüzde 70 ila 95'ini stake etmesi planlanıyor.

BlackRock, Ethereum (ETH) ekosisteminde staking geliri sunan yeni bir borsa yatırım fonu (ETF) için somut bir adım attı. Şirketin güncellenmiş S-1 tescil başvurusuna göre, BlackRock'a bağlı bir kuruluş tanesi 25 dolardan 4.000 adet çekirdek pay satın alarak fon için 100.000 dolarlık başlangıç sermayesi sağladı. ETHB koduyla işlem görmesi beklenen iShares Staked Ethereum Trust ETF, fonun bünyesindeki Ethereum'un mümkün olduğunca büyük bir bölümünü stake etmeyi hedefliyor. Başvuruda bu oranın normal piyasa koşullarında yüzde 70 ile 95 arasında olacağı belirtildi.

MEVCUT SPOT ETF'DEN FARKLILIĞI

Bu yeni fon, BlackRock'un halihazırda işlem gören ve ETH tabanlı en büyük borsa yatırım fonu olan spot Ethereum ETF'inden (ETHA) önemli bir noktada ayrılıyor. ETHA yalnızca fiyat takibi sunarken, yeni ETHB fonu yatırımcılara staking geliri de sağlamayı amaçlıyor. BlackRock, başvurusunda 2026 yılı başındaki referans verilere atıfta bulunarak yıllık staking getirisinin ortalama yüzde 3 civarında seyrettiğini belirtti. Şirket, bu tarihi aralıkların ilgili dönemlerdeki ortalama ağ koşullarını yansıttığını ve gelecekteki sonuçları garanti etmediğini vurgulayarak doğrulayıcı katılımının artmasıyla ödüllerin düşme eğilimine girdiğini ekledi.

ÜCRETLENDİRME YAPISI VE OPERASYONEL DETAYLAR

BlackRock, geçen yıl staking destekli bir fon kurmayı planladığına ilişkin ilk sinyalleri vermişti. Güncellenmiş başvuruda sponsor ücreti yıllık yüzde 0,25 olarak belirlendi. Ancak lansmandan sonraki ilk 12 ay boyunca yönetim altındaki varlıkların ilk 2,5 milyar dolarlık kısmı için bu ücret yüzde 0,12'ye düşürülecek. Brüt staking gelirlerinin yüzde 18'lik bir kesintisi sponsor BlackRock ve yürütme aracısı Coinbase Prime tarafından alınacak; kalan net getiri ise fona ve dolayısıyla pay sahiplerine aktarılacak. Fonun toplam ETH varlığının yüzde 5 ila 30'luk bir kısmı ise pay oluşturma, geri alım ve operasyonel ihtiyaçlar için stake edilmeden tutulacak.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock, staking destekli Ethereum ETF'i için ilk adımı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:54:04. #7.11#
SON DAKİKA: BlackRock, staking destekli Ethereum ETF'i için ilk adımı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.