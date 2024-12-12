BlackRock ve Fidelity Ethereum alımlarını hızlandırdı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock ve Fidelity Ethereum alımlarını hızlandırdı

BlackRock ve Fidelity Ethereum alımlarını hızlandırdı

BlackRock ve Fidelity, spot Ethereum (ETH) ETF'leri aracılığıyla son iki günde toplam 500 milyon dolarlık ETH alımı gerçekleştirdi. Kripto veri takip platformu Arkham'ın verilerine göre bu büyük ölçekli alımlar Coinbase ve kurumsal odaklı Prime platformu üzerinden yapıldı.

12.12.2024 11:22
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Kurumsal yatırımcıların Ethereum ETF'lerine olan ilgisi artarak devam ediyor. BlackRock'ın ETHA ve Fidelity'nin FETH fonları, 10 Aralık'ta sırasıyla 372,4 milyon dolar ve 103,7 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak dikkat çekti. Bu gelişme, kripto para piyasasının kurumsal yatırımcılar için cazibesini ortaya koydu.

Fonlardan Ethereum Piyasasına İki Günde Dev Yatırım

Mayıs 2024'te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanan spot Ethereum ETF'leri, kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını açtı. BlackRock ve Fidelity gibi kurumsal devlerin ETF'leri üzerinden gerçekleştirdiği büyük ölçekli alımlar, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan güvenini gösteriyor.

ETHA ve FETH fonlarının 30 Kasım'da tüm zamanların en yüksek fon girişlerine öncülük ettiği raporlandı. Ethereum, 11 Aralık'ta 3.830 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 5,1'lik artış ve 39,3 milyar dolarlık işlem hacmi kaydetti.

Kurumsal yatırımcıların ETH alımlarını Coinbase Prime platformu üzerinden gerçekleştirmesi, kripto para dünyasında güvenilir altyapının önemini bir kez daha vurguladı. Bu gelişmeler, Ethereum'un kurumsal yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracı olarak konumunu güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock ve Fidelity Ethereum alımlarını hızlandırdı - Son Dakika

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