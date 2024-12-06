BlackRock ve MARA Holdings Bitcoin fiyatı düştükçe varlıklarını büyütmeye devam ediyor

Kripto Para

Kripto para piyasalarında dikkat çeken hareketlilikler yaşanmaya devam ediyor. BlackRock ve MARA Holdings, Bitcoin'in değeri düşerken büyük miktarda Bitcoin satın alıyor. Bu stratejik alımlar, her iki firmanın da piyasadaki pozisyonlarını güçlendirirken, yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri bu büyük hamleleri yakından izliyor.

Dev Şirketler Bitcoin Alımlarına Devam Ediyor

Kripto para piyasasının önde gelen kurumsal yatırımcılarından BlackRock ve MARA Holdings, son dönemde gerçekleştirdikleri büyük ölçekli Bitcoin alımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. BlackRock'ın yönetimindeki iShares Bitcoin Trust, 48,9 milyar dolarlık etkileyici bir Bitcoin portföyüne ulaştı.

Bitcoin (BTC) fiyatlarındaki son düşüş, büyük yatırımcılar için alım fırsatına dönüştü. BlackRock, spot Bitcoin borsa yatırım fonu hisselerinin satın alınmasıyla 7.750 Bitcoin'lik bir pozisyon alırken, şirketin toplam Bitcoin varlıkları güncel piyasa değeriyle 48,9 milyar dolara yükseldi. Apollo Crypto'nun kurucusu Thomas Fahrer, bu gelişmeyi değerlendirirken fonun "bugüne kadarki en hızlı büyüyen ETF" olduğunu vurguladı.

Bitcoin madenciliği ve yatırım alanında öne çıkan MARA Holdings de pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Lookonchain'in açıkladığı verilere göre şirket, 5-6 Aralık tarihlerinde 139,5 milyon dolar karşılığında 1.423 Bitcoin satın aldı. Bu hamle, MARA'nın 850 milyon dolarlık ikinci dönüştürülebilir tahvil ihracının ardından geldi. Şirketin Bitcoin varlıkları 22.108'e ulaşarak, bir önceki aya kıyasla yüzde 162 artış kaydetti.

Piyasadaki hareketlilik bireysel yatırımcıları da harekete geçirdi. 5 Aralık'ta bir Bitcoin balinası, fiyatlardaki düşüş sürecinde 58,9 milyon dolar değerinde 600 Bitcoin alımı gerçekleştirdi. İlginç olan nokta, bu yatırımcının cüzdanının 24 Kasım'a kadar hiç Bitcoin içermemesiydi.

Sağlık teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Semler Scientific de Bitcoin yatırımlarını artıranlar arasında yer aldı. Şirket, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine yaklaştığı 4 Aralık'ta, ortalama 96.779 dolar fiyatla 303 Bitcoin daha satın aldı. Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 1.873'e yükseldi ve 182,8 milyon dolarlık değere ulaştı. BitcoinTreasuries verilerine göre halka açık şirketlerin elindeki Bitcoin miktarı, toplam piyasanın yüzde 2,66'sını oluşturuyor.