BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı

Çıkışın en çok bölümü Bitcoin ETF'inden geldi. Zincir üstü verilere göre beş işlem seansında toplamda 185,1 milyon dolar fon ayrıldı. En kritik gün 27 Mart oldu. Tek günde 201,5 milyon dolar çıktı. 30 ve 31 Mart'ta kısa süreli girişler yaşandıysa da genel yönü tersine çevirmedi. 1 Nisan'da 86,5 milyon dolarlık ek baskı sürdü

BlackRock'ın Ethereum ETF'si ETHA aynı dönemde 134,9 milyon dolar net çıkış verdi. Zirve yine 27 Mart gününde oldu. Tek günde 70,8 milyon dolar fon ayrıldı. 1 Nisan'da 32,3 milyon, 2 Nisan'da ise 46,7 milyon dolar ek çıkış yaşandı.

MART TOPARLANDI AMA İLK ÇEYREK EKSİDE KAPANDI

Her iki varlıktan eş zamanlı çıkış, kurumsal talebin soğuduğuna işaret ediyor. Aralıklı girişler bazı yatırımcıların seçici biçimde alım yaptığına işaret ediyor. Bununla birlikte kısa vadeli belirsizlik ve kâr realizasyonunun satış baskısını sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Geniş spot ETF pazarında da benzer bir tablo oluştu. 1 Nisan'da Bitcoin ETF'leri toplamda 170 milyon doların üzerinde günlük net çıkışla sert bir satış dalgasına sahne oldu. Ethereum ETF'lerinde küçük ihraççılara aralıklı girişler görülürken büyük fonlardaki çıkışlar baskıyı sürdürdü.

ABD spot Bitcoin ETF'leri Mart 2026'da 1,32 milyar dolarlık net girişle dört aylık çıkış serisini sonlandırdı. Bu, yılın ilk pozitif aylık verisi oldu. 2026 başında Bitcoin'in 126.000 doların üzerindeki tarihi zirvesinden sert gerilemesiyle yatırımcıların yaklaşık 6,4 milyar dolar çektiği dönemin ardından gelen Mart toparlanması görece güçlü görünüyordu. Bununla birlikte ilk çeyrek toplamda yaklaşık 500 milyon dolar net çıkışla kapandı. Ethereum ETF'leri ise beş aylık çıkış serisini sürdürerek Mart'ta da 46 milyon dolar net çıkış kaydetti.