BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı

BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı
06.04.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 320 milyon dolar net çıkış kaydetti. Çıkışların büyük bölümü 27 Mart'taki sert satış gününde yoğunlaştı.

Çıkışın en çok bölümü Bitcoin ETF'inden geldi. Zincir üstü verilere göre beş işlem seansında toplamda 185,1 milyon dolar fon ayrıldı. En kritik gün 27 Mart oldu. Tek günde 201,5 milyon dolar çıktı. 30 ve 31 Mart'ta kısa süreli girişler yaşandıysa da genel yönü tersine çevirmedi. 1 Nisan'da 86,5 milyon dolarlık ek baskı sürdü

BlackRock'ın Ethereum ETF'si ETHA aynı dönemde 134,9 milyon dolar net çıkış verdi. Zirve yine 27 Mart gününde oldu. Tek günde 70,8 milyon dolar fon ayrıldı. 1 Nisan'da 32,3 milyon, 2 Nisan'da ise 46,7 milyon dolar ek çıkış yaşandı.

MART TOPARLANDI AMA İLK ÇEYREK EKSİDE KAPANDI

Her iki varlıktan eş zamanlı çıkış, kurumsal talebin soğuduğuna işaret ediyor. Aralıklı girişler bazı yatırımcıların seçici biçimde alım yaptığına işaret ediyor. Bununla birlikte kısa vadeli belirsizlik ve kâr realizasyonunun satış baskısını sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Geniş spot ETF pazarında da benzer bir tablo oluştu. 1 Nisan'da Bitcoin ETF'leri toplamda 170 milyon doların üzerinde günlük net çıkışla sert bir satış dalgasına sahne oldu. Ethereum ETF'lerinde küçük ihraççılara aralıklı girişler görülürken büyük fonlardaki çıkışlar baskıyı sürdürdü.

ABD spot Bitcoin ETF'leri Mart 2026'da 1,32 milyar dolarlık net girişle dört aylık çıkış serisini sonlandırdı. Bu, yılın ilk pozitif aylık verisi oldu. 2026 başında Bitcoin'in 126.000 doların üzerindeki tarihi zirvesinden sert gerilemesiyle yatırımcıların yaklaşık 6,4 milyar dolar çektiği dönemin ardından gelen Mart toparlanması görece güçlü görünüyordu. Bununla birlikte ilk çeyrek toplamda yaklaşık 500 milyon dolar net çıkışla kapandı. Ethereum ETF'leri ise beş aylık çıkış serisini sürdürerek Mart'ta da 46 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:29:20. #7.13#
SON DAKİKA: BlackRock’ın Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.