Block hisseleri yükselirken ARK Invest satış stratejisini devreye aldı - Son Dakika
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Kripto Para

Block hisseleri yükselirken ARK Invest satış stratejisini devreye aldı

Block hisseleri yükselirken ARK Invest satış stratejisini devreye aldı

Kripto para dostu varlık yöneticisi ARK Invest, Bitcoin (BTC) piyasasındaki yükseliş trendinin ortasında önemli bir portföy değişikliğine gitti. Şirket, iki farklı yatırım fonundan toplam 418.556 Block hissesini elden çıkarırken, kendi Bitcoin ETF'ine yeni yatırımlar yaptı.

29.10.2024 13:34
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Jack Dorsey'nin Bitcoin dostu finansal hizmetler şirketi Block'un hisse değeri Ekim ayında yüzde 13 değer kazandı. Bu yükselişin ardından ARK Invest, ARK Innovation ETF ve ARK Next Generation Internet ETF'den toplam 31 milyon dolarlık Block hissesi satışı gerçekleştirdi.

ARKB Yatırımları 466 Bin Dolar Büyüdü

ARK Invest'in bu stratejik kararı, kripto para piyasalarındaki genel yükseliş trendine denk geldi. Bitcoin'in 71.000 dolar seviyesini aşması ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik ilginin artmasıyla birlikte şirket, yatırım stratejisinde değişikliğe gitti.

Block hisseleri, Mart ayında kaydedilen 85,7 dolarlık yıl başından bu yana fiyat rekoruna yaklaşarak 17 Ekim'de 74,6 dolara ulaştı. ARK Invest ise bu yükselişi değerlendirerek Block hisselerinden pozisyon azaltırken, kendi spot Bitcoin ETF'i olan ARK 21Shares Bitcoin ETF'e (ARKB) yöneldi.

ARK Fintech Innovation ETF, 28 Ekim'de 6.698 ARKB hissesi portföyüne ekledi. 69,6 dolarlık kapanış fiyatından yapılan bu alım, yaklaşık 466.000 dolarlık bir yatırıma karşılık geliyor. ARKB, 2024 başından bu yana değerine yüzde 39 getiri sağladı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Block hisseleri yükselirken ARK Invest satış stratejisini devreye aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Block hisseleri yükselirken ARK Invest satış stratejisini devreye aldı - Son Dakika
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