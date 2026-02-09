Block, iş gücünü azaltmaya gidiyor - Son Dakika
Kripto Para

Block, iş gücünü azaltmaya gidiyor

Block, iş gücünü azaltmaya gidiyor
09.02.2026 11:53
Cash App, Square ve Afterpay'in arkasındaki fintech şirketi Block, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak personelinin yüzde 10'una kadarını işten çıkarmayı planlıyor.

Jack Dorsey liderliğindeki Block Inc., son iki yılda üçüncü büyük personel çıkışına hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre şirket, yıl sonu performans değerlendirmeleri kapsamında birden fazla ekipte küçülmeye gidecek. Değerlendirmelerin Şubat sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KESİNTİ

Block'un işten çıkarma geçmişi oldukça yoğun. Şirket Mart 2025'te 931 pozisyonu kaldırmış, Ocak 2024'te ise yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarmıştı. Yeni hamle, bu kesintilerin ardından gelen üçüncü dalga niteliğinde.

Şirket 2024'ten bu yana neredeyse kesintisiz bir yeniden yapılanma sürecinde. Cash App ile Square'in entegrasyonu üzerinde çalışan Block, Kasım 2024'te Bitcoin madenciliğine öncelik vereceğini açıklarken merkeziyetsiz teknoloji birimi TBD'yi kapatma ve müzik platformu Tidal'daki yatırımları geri ölçeklendirme kararı almıştı. Her iki birimden de çalışan çıkarılmıştı. Şirket ayrıca şirket içi geliştirdiği yapay zeka destekli verimlilik aracı Goose üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İDDİALI FİNANSAL HEDEFLER, DENGESİZ PERFORMANS

Block, Kasım 2025'teki yatırımcı gününde üç yıllık iddialı bir finansal çerçeve sunmuştu. Şirket, 2028'e kadar yıllık brüt kârda yüzde onlu büyüme öngörürken 2026 için 11,98 milyar dolarlık brüt kâr hedefi açıkladı. Hisse geri alım programına 5 milyar dolar eklenmesi de hisseleri yaklaşık yüzde 8 yukarı taşımıştı.

Ancak finansal performans dalgalı bir seyir izliyor. Block, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayarak yıllık görünümünü yükseltmişti. Yıldan yıla yüzde 14 brüt kâr büyümesi kaydeden şirket, üçüncü çeyrekte ise hayal kırıklığı yarattı. Gelir 6,11 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başı kazanç 0,54 dolar olarak gerçekleşirken analist beklentileri sırasıyla 6,34 milyar dolar ve 0,63 dolardı. Hisseler mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Block'un hisseleri son bir yılda yaklaşık yüzde 37, yılbaşından bu yana ise yüzde 13 civarında değer kaybetti.

Kripto Para

Block, iş gücünü azaltmaya gidiyor

Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
