Block'un S&P 500'e katılımı Bitcoin'i zirveye taşıyacak - Son Dakika
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Block'un S&P 500'e katılımı Bitcoin'i zirveye taşıyacak

Block\'un S&P 500\'e katılımı Bitcoin\'i zirveye taşıyacak
24.07.2025 10:53
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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in şirketi Block, S&P 500 endeksine dahil oldu. Yaklaşık 1 milyar dolarlık Bitcoin varlığıyla Block, endeksteki yatırımcılara dolaylı BTC erişimi sunarken kurumsal kabulü artıran önemli bir adım atmış oldu.

Jack Dorsey liderliğindeki teknoloji şirketi Block, kısa bir süre önce Standard & Poor's 500 endeksine dahil edildi. Bu gelişmeyle birlikte Block, bünyesinde Bitcoin bulunduran ve bu küresel ölçüt endeksinde yer alan üçüncü halka açık şirket oldu. Block'un S&P 500 endeksine katılımının, hisse senedi yatırımcılarının dolaylı olarak Bitcoin'e erişimini artırması ve varlığın genel kabulünü güçlendirmesi bekleniyor.

Block ile Bitcoin Hisselere Taşınıyor

Jack Dorsey'nin liderliğini yaptığı Block, kısa bir süre önce ABD'nin en büyük 500 halka açık şirketinin yer aldığı S&P 500 endeksine katıldı. Block, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 8.584 Bitcoin ile küresel çapta en fazla Bitcoin tutan 13. şirket konumunda bulunuyor. Şirketin New York Borsası'nda işlem gören hisseleri, S&P 500'e katılım haberinin ardından son beş günde yüzde 14'e yakın değer kazandı.

S&P 500 endeksi, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam 50 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Endekste yer almak için şirketlerin 18 milyar doların üzerinde piyasa değerine ve pozitif çeyreklik finansal sonuçlara sahip olması gerekiyor. Block'un endekse katılımı, kripto para piyasalarının kurumsal yatırımcılar nezdinde daha fazla görünürlük kazanmasına yol açtı. Sektör analizlerine göre özellikle S&P 500'ü takip eden borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapanlar artık Bitcoin'e dolaylı olarak maruz kalıyor.

Block, S&P 500'deki yerini ABD'li enerji şirketi Hess Corp'un Chevron ile 55 milyar dolarlık birleşmesinin ardından aldı. Block dışında, endekste önemli Bitcoin varlıklarına sahip iki şirket daha bulunuyor: Coinbase ve Tesla. Coinbase'in elinde 9.267 adet Bitcoin, Tesla'nın ise 11.509 adet Bitcoin olduğu biliniyor. Coinbase hisseleri son bir ayda yüzde 28,4 değer kazanırken, bu artış kripto piyasasındaki yüzde 23'lük genel yükselişi de geride bıraktı. Tesla hisselerinde ise aynı dönemde yüzde 4,6'lık bir düşüş gözlendi. Tesla hisselerindeki bu düşüşün şirketin operasyonel gelişmelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Sektör raporlarında, S&P 500 gibi büyük endekslerde Bitcoin'e sahip şirketlerin sayısının artmasının, kripto paranın finansal sistemdeki kabulünü güçlendirdiğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre kurumsal yatırımcılar ilerleyen dönemde Bitcoin'i daha sık portföylerine eklemeye başlayabilir.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Block'un S&P 500'e katılımı Bitcoin'i zirveye taşıyacak - Son Dakika

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