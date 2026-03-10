Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı

Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı
10.03.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para platformu Blockchain.com, Nijerya'daki büyümesinin ardından operasyonlarını Gana'ya genişlettiğini duyurdu. Şirket, bölgedeki dijital varlık benimsenmesini hızlandırmaya odaklandığını bildirdi.

Kripto para hizmet sağlayıcısı Blockchain.com, Afrika pazarındaki varlığını derinleştirme stratejisi kapsamında Gana'da resmi lansmana hazırlandığını ve operasyonlarını bu ülkeye genişlettiğini açıkladı. Şirket, Nijerya'da başlattığı bireysel hizmetlerin ardından Lagos'ta bir merkez kurduğunu ve aracılık işlem hacminde yüzde 700'ün üzerinde büyüme kaydettiğini belirtmişti.

Basın bülteninde yer alan bilgilere göre Nijerya'da en çok işlem gören varlıklar USDT, BTC ve TRX oldu.

Blockchain.com Afrika Genel Müdürü Owen Odia, Nijerya'daki büyümenin bölgede dijital varlıklara yönelik potansiyeli ortaya koyduğunu söyledi. Odia, yerel yeteneklere yatırım yaptıklarını ve bölgeye özgü ürünler geliştirerek uzun vadeli bir altyapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Şirketin açıklamasına göre platform, resmi lansman öncesinde Gana'da organik büyüme yakaladı. Son bir yılda ülkedeki aktif kullanıcı sayısı yüzde 140 artarken işlem hacmi yüzde 80 yükseldi.

KÜRESEL AYAK İZİ BÜYÜRKEN STABLECOIN ODAKLI PLANLAR DEVAM EDİYOR

Blockchain.com, sınır ötesi ödemelerde verimliliği artırmak ve havale maliyetlerini düşürmek amacıyla stablecoin ve dijital varlık kullanım alanlarını değerlendirdiğini belirtti. Şirket, önümüzdeki dönemde diğer Afrika pazarlarına da açılmayı planladığını ve bu adımların Batı Afrika'da gelişmekte olan dijital ticaret ekosistemlerini destekleyebileceğini öngördüğünü kaydetti.

Şirket, küresel genişleme gündeminde düzenleyici süreçlerin de yer aldığını aktardı. Açıklamaya göre Blockchain.com, geçtiğimiz ay Birleşik Krallık'ta Finansal Yürütme Otoritesi olan FCA'den kayıt onayı aldı ve bu onayla ülkede aracılık ve kurumsal düzeyde kripto hizmetleri sunmaya başladı. Avrupa Birliği'nde MiCA lisansını da alan şirketin, bu yıl içinde ABD'de halka arz planı bulunduğu ifade edildi.

Blockchain.com, 2011'den bu yana 1,2 trilyon doların üzerinde kripto para işlemine aracılık ettiğini ve 40 milyonu aşkın doğrulanmış kullanıcıya ulaştığını bildirdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:19:47. #7.13#
SON DAKİKA: Blockchain com Afrika stratejisinde Gana adımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.