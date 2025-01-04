Blockchain dünyası 2024'te siber saldırıların hedefi oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Blockchain dünyası 2024'te siber saldırıların hedefi oldu

Blockchain dünyası 2024\'te siber saldırıların hedefi oldu

Blockchain güvenlik firması CertiK'in Web3 güvenlik raporuna göre phishing saldırıları 2024 yılında kripto endüstrisine 1 milyar doları aşkın zarara neden oldu. Toplamda 296 phishing vakasının yaşandığı 2024'te, en az üç saldırıda kayıplar 100 milyon doları geçti.

04.01.2025 10:05
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Kripto para dünyasında güvenlik tehditleri artarak devam ediyor. CertiK'in açıkladığı rapora göre bildirilmeyen vakalar ve phishing dışındaki farklı diğer dolandırıcılık türleri de hesaba katıldığında, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Phishing Saldırıları Kripto Dünyasını Milyar Dolarlık Zarara Uğrattı

Hackerların en sık tercih ettiği yöntem olan phishing saldırıları, sahte bağlantılar aracılığıyla kripto cüzdanların özel anahtarları gibi hassas bilgileri ele geçirmeyi hedefler. Mayıs 2024'te yaşanan bir vakada, tek bir işlemde 68 milyon dolar değerinde kripto varlık kaybı yaşandı.

Özel anahtar ihlalleri de 2024'te 65 vakada 855 milyon dolar kayba neden oldu. CertiK sözcüsü, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle phishing taktiklerinin 2025'te daha da gelişeceğini vurguladı.

Blockchain endüstrisi bu tehditlere karşı önlemler almaya devam ediyor. Security Alliance, Ağustos 2023'ten bu yana 900'den fazla hack vakasıyla mücadele ediyor. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance de artan adres zehirleme dolandırıcılıklarına karşı özel bir koruma sistemi geliştirdi.

Onchain güvenlik firması Cyvers'ın raporuna göre 2024'teki toplam kripto hack maliyeti 2,3 milyar doları aştı. Bu rakam, 2022'deki 3,5 milyar dolarlık kayba göre yüzde 52'lik düşüş gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Blockchain dünyası 2024'te siber saldırıların hedefi oldu - Son Dakika

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